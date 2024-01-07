“روح الروح”.. رثاء الدحدوح لابنه البكر حمزة وزميله بالجزيرة يُقبل رأسه (فيديو)

وائل الدحدوح يرثي نجله

وطن – قال مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح الذي فقد فلذة كبده ابنه الصحفي الشهيد حمزة الدحدوح، الأحد، بعد أقل من 3 أشهر على فقدانه زوجته وابنه وابنته الآخرين أن “دموعنا على الشهيد دموع إنسانية وليست دموع جزع”.

واستُشهد الصحفي حمزة الدحدوح، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غربي خان يونس. كما استشهد إلى جانبه الصحفي مصطفى ثريا.

وائل الدحدوح يعلق على استشهاد نجله حمزة

وقال وائل الدحدوح في لقاء مع قناته بعد دفن ابنه: “هذا خيارنا قدرنا ويجب أن نرضى به مهما كان”.

واستدرك بنبرة احتساب وتسليم: “أملنا بأن يرضى الله عنا، وأن يكتبنا مع الصابرين”.

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وأضاف وائل الدحدوح أن حمزة “ليس بضعة مني بل كان كلي وروح الروح وكل شيء”.

وقال الأب المحتسب:”عندما نحزن فالرسول صلى الله عليه وسلم بكى وحزن، وهي دموع الحزن والفراق الدموع التي تفرقنا عن أعدائنا.”

وأصر المذيع زميل وائل الدحدوح بالجزيرة والذي أجرى اللقاء الأول معه بعد استشهاد نجله، على تقبيل رأس الدحدوح الأب قبل بدء اللقاء في لفتة أشاد بها النشطاء.

“دموع الكرم والشهامة”

وتابع مراسل الجزيرة المكلوم وائل الدحدوح: “نحن مشبعون بالإنسانية وهم مشبعون بالقتل والحقد”. ولذلك –كما قال- “نحن نبكي ونسكب الدموع صحيح ولكنها دموع الإنسانية”.

وأردف: “دموع الكرم والشهامة- وليست دموع الجزع والخوف والاستكانة.. نحن ماضون في هذا التحدي الكبير”.

وتابع: “صحيح أن الإنسان يحزن ويتألم ويتوجع كثيراً وليس أصعب من الألم ووجع الفقد.. فكيف إذا كان الفقد الولد البكر فلذة الكبد؟!”

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وأشار وائل الدحدوح إلى أن 107 من الصحفيين سقطوا وسفحت دماؤهم على الأرض، وكأن أحداً لم يسمع ولم ير ما يجري.

وطالب الدحدوح كل العالم بأن يضع حداً لهذه المقتلة التي تحصد أرواح الصحفيين واحداً بعد الآخر.

وعبر مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في غزة عن أمله بأن تكون دماء ابنه حمزة “آخر الدماء من بين الصحفيين وآخر الدماء من بين الناس في قطاع غزة، وأن تتوقف المذبحة والمقتلة.”

وختم: “أيا كانت الأثمان فنحن ماضون في الرسالة الإنسانية التي كفلها القانون الدولي.. وواجبنا أن نقوم بها على أكمل وجه.”