فيديو مؤثر لطفلة تقدم كسرة خبز لوائل الدحدوح في غرفة البث بغزة وتفاعل واسع

وطن- تتواصل حالة التفاعل الكبيرة مع مراسل قناة الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح من قبل الفلسطينيين، صغارا وكبارا.

وفي مشهد مؤثر للغاية، انتشر مقطع فيديو لطفلة فلسطينية في قطاع غزة، وهي تقدم كسرة خبز للدحدوح أثناء وجوده في خيمة البث التابعة لقناة الجزيرة.

طفلة تقدم الخبز لمراسل الجزيرة وائل الدحدوح أثناء تواجده في خيمة البث pic.twitter.com/qi9UEDdbtr — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 30, 2023

وقدّمت الطفلة الصغيرة، كسرة الخبز إلى وائل الدحدوح فطالبها بأن تحضر إليه ونهض من مكانه لاستقبالها.

تفاعل واسع

أثار هذا المقطع، تفاعلا واسعا بين النشطاء والمغردين على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا منصة إكس.

وقالت ناشطة: “يا الله ما هذا الجمال؟ والله إننا لنبكي على أحوالنا، إننا نبكي على أنفسنا بسبب حرماننا ممّا أكرمكم واصطفاكم الله به، هنيئا لكم يا أهل غزة العزة مما سترونه من عزة وكرامة وشرف في الدنيا، ورفع للدرجات العلى في جنات النعيم، فإن الله لا يضيع أجر المجاهدين.. فإن الله لا يضيع أجر المرابطين.. فإن الله لا يضيع أجر الصابرين.. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين”.

وكتب مصطفى حافظ: “ربنا يحنن قلوبكم علي بعض يارب، أنتم المرابطين، أنتم المنتصرين بإذن الله تعالى”.

وكتبت “وجد”: “قلبي الله يحفظه”.

وتفاعل وليد بالقول: “من هذا الرجل الذي يحبه الكبير والصغير؟ والله كلما رأيته بكت عيني”.

مقطع مؤثر لوائل الدحدوح مع طفلة طلبت الظهور معه

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو مؤثر لوائل الدحدوح، رفقة طفلة، قبل وقت قليل من ظهوره على الهواء مباشرة.

وكان وائل الدحدوح يستعد للظهور على الهواء مباشرة مع قناة الجزيرة، إلا أن الطفلة توجهت إليه واحتضنته وطلبت منها الظهور معه.

وقالت الطفلة مخاطبة وائل الدحدوح: “نريد أن نخرج على الهواء”، فردّت عليه الطفلة قائلة: “تطلعي معي على الهواء؟”، فقالت: “آه”، فيما ذكر وائل الدحدوح للطفلة: “يا ريت ينفع.. انتظريني هنا لما أخلص”.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد نشرت تقريرا عن وائل الدحدوح الذي يمثل أحد أبرز الأصوات المعبرة عن الفلسطينيين في خضم الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إنّ وائل الدحدوح بات صوت المظلومين المقهورين في القطاع، ويصر على أداء واجبه الإعلامي، رغم استشهاد زوجته وأفراد من أسرته والظروف القاسية التي يعمل فيها بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.