هنية لم يصرح بأن حماس تحارب بالوكالة عن إيران.. حقيقة فيديو متداول

وطن – ادعت حسابات عربية وأجنبية عبر استخدام فيديو مقتطع من سياقه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس “إسماعيل هنية” أن حركة المقاومة الفلسطينية تحارب بالوكالة عن إيران.

وينسب لهنية قوله في الفيديو المجتزأ من سياقه: “دعم حركات المقاومة التي تضعف العدو الصهيوني أو تشغله، لصالح ايران عن أن يخوض معارك ضد طهران مباشرة هو في الآخر بمصلحتها.”

وقالت منصة “ايكاد” المتخصصة بالتحقق من الأخبار والمصادر المفتوحة أن هذا المقطع مقتطع من سياقه، والفيديو تداولته مؤخراً حسابات عربية وأجنبية، زاعمين أن حروب حماس خدمة لمصالح إيران.

جزء من حديث لهنية بمقابلة عام 2022

ولفتت المنصة إلى أنه بالبحث عن المقطع تبين أنه كان ضمن مقابلة هنية في برنامج “المقابلة” مع الإعلامي السعودي “علي الظفيري” يوم 2 يناير 2022.

وكان هنية يجيب حينها على أسباب دعم إيران لحماس، وذكر أن دعمها يأتي لموقف ديني وعقائدي، وأن ايران أيضاً لها مصالح سياسية وكذلك فإن اسرائيل عدو مشترك، مما دفع طهران لدعم حماس.

أي أن هنية كان يتحدث عن مصالح إيران من دعم المقاومة وليس الهدف من عمليات المقاومة، كما أوضح إسماعيل هنية أن حماس لا تخوض حروباً بالوكالة عن أحد.

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وتابع تحقيق “إيكاد” أن حديث هنية كان عن أسباب دعم طهران لحماس وليس العكس.

وجاء تضليل تصريحات إسماعيل هنية بعد تصريح للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني زعم فيها أن عملية “طوفان الاقصى” كانت انتقاما لمقتل “قاسم سليماني” بضربة أمريكية قبل سنوات.

وهو ما نفته حماس وكذلك خرج قائد الحرس الثوري “حسين سلامي” وأوضح أن العملية فلسطينية بالكامل.