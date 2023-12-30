مصير شاب سوداني حاول الانتحار بالقفز من فوق تمثال أثري بالقاهرة (فيديو)

وطن – تداول رواد منصات التواصل في مصر لقطات مصورة تظهر محاولة شاب سوداني الانتحار من أعلى تمثال إبراهيم باشا، وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهرت اللقطات لحظة قفز الشاب من أعلى التمثال محاولاً الانتحار وسط ذهول وصدمة من كانوا متواجدين بمكان الحادثة التي جرت تحديداً بجوار مترو العتبة في حي العتبة وسط العاصمة المصرية.

وسارع المارة إلى الشاب للاطمئنان عليه ومساعدته وتمكنوا من إنقاذه من الموت، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما فتحت السلطات المصرية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الواقعة.

بالفيديو| شاب سوداني يحاول الانتحار بالقفز من فوق تمثال وسط القاهرةhttps://t.co/KpecsTvOca pic.twitter.com/cpVBxb3SeO — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) December 30, 2023

التحقيق في محاولة انتحار شاب سوداني وسط القاهرة

و تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق بقضية الشاب الذي بدا أنه يواجه مشكلة ما دفعته لمحاولة للانتحار.

وتشهد السودان منذ نيسان/أبريل الماضي حرباً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات، ما دفع السودانيين للنزوح نحو الشمال باتجاه مصر التي استقبلت نحو أكثر من 300 ألف من النازحين السودانيين.

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وبعد وصول القتال إلى مدينة “ود مدني” عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، اضطر مئات الآلاف من السودانيين للفرار بحسب ما ذكرته مفوضية اللاجئين.

انتحار سوداني بسبب تنمّر المصريين عليه ومضايقتة والمطالبة بترحيلة.

حسبي الله عليكم ونعم الوكيل ,لكم يوم يامصاروة أشد مما انتم فية الآن. pic.twitter.com/Sfk8E0oidG — الجوكر ببلد العجايب!! (@ALGOKER60) December 30, 2023

وتقول الأمم المتحدة إنه منذ بدء الحرب في السودان فر أكثر من نصف مليون شخص من الخرطوم إلى مدينة ود مدني، بما يتضمن نحو 7 آلاف لاجئ.

وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تفاقم أزمة النزوح القسري في السودان والدول المجاورة له.