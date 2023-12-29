حاخام يهودي بارز: “العرب أحفاد إسماعيل سيحكمون شعب إسرائيل” (فيديو)

وطن – قال الحاخام اليهودي “يرون اشكازي” إن العرب سيحكمون شعب إسرائيل، في مقابلة تلفزيونية أثارت جدلا واسعا مستشهدا بنصوص من التوراة.

وقال الحاخام اليهودي البارز لقناة “TVhidabroot” العبرية “منذ دمار بيت المقدس حتى قيام “الدولة” ومن حكم هنا طيلة الوقت هم أبناء إسماعيل العرب.”

وتابع: “وهذا لا يهم إن كانوا من الأتراك أو أبناء إسماعيل او الفلسطينيين.. ولكن من كان هنا فعلياً طيلة الوقت هم العرب.”

وأضاف هذا يعني أن “الوعد حصل ومكتوب في التوراة في نهاية الخلاص أن العرب سيعرقلون شعب إسرائيل من الاستيطان في “أرض اسرائيل” –حسب زعمه-

“أبناء إسماعيل سيحكمون”

واستشهد الحاخام اليهودي “يرون اشكازي” بنص توراتي “يقول إن أبناء اسماعيل سيحكمون ويسيطرون سيطرة كاملة على شعب إسرائيل قبل أن يظهر المسيح.”

واستدرك “نحن نتمنى ألا يحدث هذا وإذا جاء الخلاص قبل الوقت الموعود سنتخطى هذا الأمر وإذا الخلاص جاء بتوقيته سنكون في وضع ليس سهلاً.

وهنا تدخل المذيع ليقول له إن “الوضع مخيف يا سيدي الحاخام”.

حاخام أمريكي: إسرائيل لا علاقة لها باليهودية ونصلي لزوالها

وكان الحاخام الأمريكي يسرائيل ديفيد وايس، صرح في أواخر أكتوبر الماضي بأن الإسرائيليين أسّسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب، وأنه يصلي من أجل زوال دولتهم الصهيونية، وأن تتحرر فلسطين بأسرع وقت.

وذكر “وايس” العضو البارز في المنظمة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية، المعروفة عالميا بحركة “ناطوري كارتا“، أن هناك كثيرا من الناس الذين يخلطون بين اليهودية والصهيونية، ويلتبس عليهم الأمر.

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وقال في حديث لوكالة “الأناضول” التركية، إن الصهيونية التي هي “أيديولوجية” دولة إسرائيل “تحاول تصوير نفسها على أنها دولة يهودية، لكن لا علاقة لها باليهودية التي هي دين”، مضيفا أن اليهودية والصهيونية منفصلتان مثل الأرض والسماء، ومتناقضتان مع بعضهما بعضا، ومشيرا إلى أن وصايا التوراة جاء فيها، “لا تقتل ولا تسرق”.

ولفت الحاخام وايس إلى أن الصهيونية تسببت بالنكبة 1948، التي تعرض فيها الفلسطينيون للتهجير القسري. وقال، إن “القتل والسرقة محرمان بشكل واضح لدينا، بينما هؤلاء (إسرائيل) أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب. ولهذا السبب نحن نبكي مع الفلسطينيين”.