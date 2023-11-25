الممنوع من النشر في إسرائيل.. حاخام يكشف المستور عن خسائر الاحتلال

وطن – تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحاخام صهيوني وهو يتحدث بخيبة ومرارة عن الخسائر الكبيرة، التي لحقت بجيش الاحتلال في الأسابيع الأولى من عملية “طوفان الأقصى”.

وفي مقطع الفيديو المتداول كشف الحاخام الإسرائيلي “باروخ روزنبلوم” ما اعتاد جيش الاحتلال إخفائه عن خسائره الجسيمة في غزة، ناقلاً عن ضابط كبير في جيش الاحتلال ما حصل في “ليلة سوداء” حيث أحرقت فيها المقاومة 3 مدرعات نمر وقتلت 36 جندياً إسرائيلياً.

“ليلة سوداء” عاشها جنود الاحتلال في غزة

وقال الحاخام روزنبلوم في الفيديو الذي صور في الأسبوع الثاني من عملية “طوفان الأقصى”، إنه تحدث مع أحد الضباط الكبار وكان أحد طلابه “ولن يذكر اسمه حتى لا يعتقل بسبب كشف أسرار الدولة”.

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وأضاف أنه سأل طالبه السابق: “كيف هي أحوالك وكم ساعة نمت الليلة الماضية؟ فقال له: أعلم أولاً أن معظم القتال يحدث في الليل، وروى له أنه دخل مركز القيادة ليلاً، وكان هناك شاشات كبيرة، ولديهم من أعلى كل أنواع المسيرات.”

وقال الضابط:” في مركز القيادة الجميع يجلسون هناك وينظرون ويعطون الأوامر” ومثّل ما يحدث هناك قائلاً: “خمسة هل تسمعني اتجه يميناً”.

وتابع أنه ذات مرة ظهر جميع القادة في مركز القيادة وأيديهم على رؤوسهم، وطلبوا منه أن يقترب ويرى ماذا يحدث، فرأى ثلاث مركبات تشتعل فيها النيران وميز أنها مركبة تسمى النمر.

وتابع الحاخام -بحسب الضابط-: “- هل تعرفون ما النمر، هي دبابة دون برج وعندما يريدون جلب الجنود إلى المعركة بأمان يأتون بها.”

وتابع الحاخام :”ثلاث من هذه المركبات كانت تحترق في كل واحدة منها 12 جندياً يريدون نقلهم من مكان وإدخالهم إلى المكان الذي تطلق فيه النيران.” وهناك-حسب قوله– صواريخ مضادة للدبابات لذلك ينقلونهم إلى هناك –في ظنهم أنهم في مأمن-

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ويرى القادة ثلاث مدرعات نمر خرجت من مكان ما وكلها تشتعل فيها النيران وأصيبت جميعها بصاروخ مضاد للدبابات واحدة تلو الأخرى. ووقع جراء ذلك 36 قتيلاً بداخل مدرعات النمر تلك بينما القادة يجلسون ويوجهون الأوامر فقط، يقول الحاخام نقلا عن طالبه الضابط.

ومضى الحاخام قائلاً: “منذ بداية الحرب لم يكن هناك 36 قتيلاً وفي ليلة واحدة ساد خوف شديد وفجأة اتصل أحد القادة بجندي وقال له: “هل تسمعني فأجاب:”نعم”، وسأله عن مكان تواجدهم فقال له: خرجت المجموعة الأولى من مدرعات النمر من المكان ولم نتمكن من السير، لقد تعثرنا وأعطيت الأوامر بالهروب فهرب جميع الـ12 جندياً الأوائل ورأونا نهرب وهذا ما شجع جنوداً آخرين على الهروب أيضاً.

وكان الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة أعلن عن تدمير 335 آلية إسرائيلية منذ بدء الحرب.

وأكد أبو عبيدة أن “العدو يخفي خسائره الحقيقية التي نعرفها ونشاهدها لأننا في حالة التحام معه وجنودنا يراقبون عن قرب ويرون معاناته في سحب جثث مقاتليه من ساحة المعركة”.