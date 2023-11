يهود برزوا في تظاهرات دعم غزة ولا يعترفون بإسرائيل.. من هم؟ (فيديو)

وطن – يبدو أن الدعاية الإسرائيلية الهادفة لتوجيه الرأي العام العالمي ضد قطاع غزة عبر التضليل وتشويه صورة المقاومة باءت بفشل ذريع، ليس أمام المجتمع الغربي فحسب بل حتى أمام اليهود، حيث ظهر العديد منهم في احتجاجات ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ما أسقط كل الأكاذيب التي تحاول تل أبيب والدول التي تدعمها الترويج لها.

في إحدى الفيديوهات الرائجة عبر منصات التواصل يظهر طفل يهودي وبجانبه محتجين يهود يرفعون صوراً وشعارات مناصرة لفلسطين وغزة مع تعليق: “نحن نحزن ونصلي من أجل جميع الأشخاص الذين ماتوا. المسؤولان الوحيدان عن هذه الوفيات هما إسرائيل والصهيونية”.

وجاء في توصيف الفيديو الذي انتشر عبر منصة إكس من حساب “Torah Judaism” وهو مخصص لنشطاء يهود ضد الصهيونية: “قبل غزو الصهاينة لفلسطين، كان اليهود والمسلمون يعيشون هناك بسلام. وكانت فلسطين ملاذاً آمناً لليهود”.

We grieve and pray for all the people who died. The only responsible for these deaths are Israel and Zionism.

Before the Zionists invaded Palestine, Jews and Muslims lived there peacefully. Palestine was a safe haven for Jews. The Zionists have established an occupying and… pic.twitter.com/7JHGOQKoOO

— Torah Judaism (@TorahJudaism) November 7, 2023