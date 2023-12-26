الداعية السعودي إبراهيم المحيميد: ما يحدث في فلسطين جهاد في سبيل الشيطان (شاهد)

وطن- انفجرت قنبلة من الغضب ضد الداعية السعودي إبراهيم المحيميد، بسبب هجومه على المقاومة الفلسطينية وجهادها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المحيميد في مقطع فيديو راج على منصات التواصل الاجتماعي، إن الجهاد الذي يؤدي أن استباحة البيضات وانتهاك الأعراض وقهر صدور المؤمنين فهذا ليس بجهاد لكنه جهاد في سبيل الشيطان.

الجهاد في #فلسطين هو جهاد شيطان يسبب القتل والدماء. الجهاد يكون في مهرجانات الترفيه فلا دماء ولا قتل وهو جهاد ملائكة وليس شيطان كما في #غزة pic.twitter.com/3GYhyKL4xM — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 25, 2023

وأضاف أن من يعتبر أن ما يحدث في فلسطين انتصار فعليه أن يراجع عقله وعلاجه من الخلل، وفق تعبيره، متسائلا: “على أي انتصار يتحدثون، ما الذي استفاده المسلمون من 7 أكتوبر؟”.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية لو تمكنت من إطلاق سراح 1000 أسير في نهاية المطاف، فما جدوى ذلك بعدما اعتقلت قوات الاحتلال 7000 أسير خلال ما سماها “العملية الحالية”، في إشارة للحرب على غزة.

واعتبر أن أسر 10 آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال أفضل من قتل أحدهم، معتبرا ما يجري بأنه قتال فتنة.

غضب عارم من تصريحات إبراهيم المحيميد

أثارت تصريحات المحيميد حالة واسعة من الغضب، في ظل إقدامه على شيطنة المقاومة الفلسطينية.

وكتب الإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي: “الجهاد في فلسطين هو جهاد شيطان يسبب القتل والدماء.. الجهاد يكون في مهرجانات الترفيه فلا دماء ولا قتل وهو جهاد ملائكة وليس شيطان كما في غزة”.

ونشر الصحفي السعودي تركي الشلهوب، مقطع الفيديو المتداول للمحيميد، وعلق قائلا: “الجامي الدنيء ابراهيم المحيميد يقول أن ما يجري في غزة هو جهاد في سبيل الشيطان”.

وعلق حساب باسم “الشيخ خضر”: “هكذا مشايخ هم سبب هزيمة الأمة.. أتباع الأنظمة العميلة”.

وكانت تصريحات صادمة قد انتشرت لـإبراهيم المحيميد خلال الأيام الماضية، عندما قال إنه ليس لديه شك بأن الله لن ينصر المقاومة في غزة، واعتبر أنه ليس من الحكمة نصرتهم في زمن الضعف.