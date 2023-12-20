مشهد تمثيلي عن ريم “روح الروح” ووداع جدها لها يُبكي الأتراك (فيديو)

وطن – جسد ممثل تركي دور الجد الفلسطيني “خالد نبهان” صاحب العبارة الشهيرة “روح الروح”، التي وصف بها حفيدة له تدعى “ريم” استشهدت جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وظهر يودعها في مشهد مؤلم.

ونُسبت عبارة “روح الروح” للفلسطيني خالد نبهان بعد أن ظهر أواخر الشهر الماضي بتسجيل مصور حاملاً حفيدته (ريم) التي استشهدت في قصف إسرائيلي ويخاطب جثتها بهذه العبارة.



وظهر الممثل التركي وهو يرتدي زي نبهان وبهيئته، ويردد على خشبة المسرح أثناء فعالية لدعم غزة في أنقرة أن الشهيدة الطفلة “ريم” قبل موتها طلبت تفاحاً وموزاً.

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وتابع الممثل على لسان جدها “خالد نبهان”: “لم أستطع إحضارهما، لم يكن لها نصيب.”

وبنبرة مؤثرة قال الممثل: “حسبي الله ونعم الوكيل” ورددها ثلاثاً. ثم توجه إلى الجمهور الذي بدا في حالة تأثر: “يحزنني أن أقول لكم إنني عندما قبّلت عيون “ريم” كنت أعيش أكثر لحظات حياتي حزناً”.

واستدرك في المشهد التمثيلي: “ابنتي كانت روحي أما “ريم” فكانت “روح روحي”. وانهار باكياً وتابع :”يا ريم فلذة كبدي يا روح الروح.. لو تعرفين كم اشتقت لك”.