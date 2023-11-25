“روح الروح”.. ظهور جديد للفلسطيني “أبو ضياء” ويُبكي العالم مجددا

وطن – عاد بطل المشهد المؤثر من غزة الذي راج تحت عنوان “روح الروح”، الجد الذي أبكى العالم قبل أيام حين كان يودع حفيدته “ريم” وحفيد آخر له يدعى “طارق”، للظهور بفيديو جديد مؤثر تحدث فيه عما احتفظ به من حفيديه اللذين استشهدا بقصف إسرائيلي على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفطر “أبو ضياء” قلوب الملايين حين ظهر في فيديو قبل أيام، وهو يقبل وجنتي حفيدته ريم التي استشهدت في قصف إسرائيلي غادر، حيث ظهر وهو يفتح عينيها ويقبلها في مشهد مؤثر جدا.

“روح الـروح”.. أبو ضياء يبكي العالم مجددا بظهور جديد

وظهر الرجل في مقطع جديد انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، كاشفاً عن آخر ما احتفظ به من حفيدته الشهيدة ريم وحفيده الشهيد طارق.

وقال أبو ضياء في لقاء مع “تلفزيون العربي” إنه حين حمل حفيدته لتكفينها، مسح عينيها بمحلول الملح ليزيل الرماد عنها، فشاهد قرطاً واحداً في أذنها فاحتفظ به كذكرى منها.

وأضاف الجد أبو ضياء أنه يزور قبر ريم وطارق كل يوم في إشارة إلى حفيديه من ابنته التي قضت أيضاً بالقصف الإسرائيلي.

وأردف أنه كان يلامس وجه طارق ولم يصدق ما حصل، ويلفه جيداً بالكفن تارة، ويعمد إلى إغلاق فمه تارة وأنه كل يوم ينام ويستيقظ ويأمل أنهم لا زالوا أحياء “لكنها إرادة الله”.

وأكد الجد الفلسطيني أكثر من مرة عن حفيديه أنهما روح الروح، وهي العبارة التي انتشرت كالنار في الهشيم بين الناشطين الفلسطينيين على مواقع التواصل.

ونشر البعض رسوما للجد محتضنا جثة حفيدته تحت عنوان “روح الـروح”.