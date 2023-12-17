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    الهدهد

    لحظة هروب مذيعة إسرائيلية وفريق التصوير أثناء قصف القدس (شاهد)

    صفارات الإنذار دوت في المدينة للمرة الأولى منذ شهر ونصف بعد رشقة صاروخية انطلقت من غزة
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    رشقة صاروخية نحو القدس
    رشقة صاروخية من غزة

    وطن– وثق مقطع فيديو، هروب مذيعة إسرائيلية وفريق التصوير في القناة الـ 13 العبرية، جراء الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة نحو مستوطنات القدس المحتلة.

    وأوضح مقطع الفيديو، المذيعة وفريق التصوير وهم يفرون من الاستوديو بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة القدس.

    واضطرت المذيعة لإيقاف ضيفها، وقالت له: “سنوقفك للحظة.. أعتذر لأنه تطلق الآن صفارات الإنذار في القدس، وهذا ما لم نشاهده منذ مدة طويلة، لكننا بالطبع سنلتقي بعد قليل مراسلنا العسكري أور هيلر، وفي تلك الأثناء يمكننا أن نرى الصور، وتُطلق صفارات إنذار في بيت شيمش وفي القدس وأبو غوش، وتطلق صفارات الإنذار أيضا هنا ونحن نترك المكان.. هيا يا أصدقاء نترك المكان”.

    وثبّتت القناة، بثها المباشر على مشاهد إطلاق الصواريخ من دون أن تأتي بلقطات مغادرة المذيعة وفريق التصوير للاستوديو.

    وكانت صفارات الإنذار قد دوت يوم الجمعة، للمرة الأولى منذ شهر ونصف، في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع سماع صوت انفجارات إثر محاولة منظومة القبة الحديدية اعتراض صواريخ بالجو.

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    وسقط صاروخ في منطقة بيت شيميش حيث انقطع التيار الكهربائي عن جزء من المنطقة، وآخر في منطقة مفسيرت تسيون التي تقع بين القدس وبين السهل الداخلي داخل الخط الأخضر.

    وبخصوص هذه الضربة، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنها قصفت القدس المحتلة برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

    صواريخ المقاومة مستمرة

    ولا تزال المقاومة الفلسطينية تدك المواقع والبلدات الإسرائيلية بكميات كبيرة من الصواريخ، على الرغم من مضي نحو شهرين ونصف على الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.كت

    وتثير قدرة المقاومة على مواصلة إطلاق الصواريخ جدلا في الشارع الإسرائيلي، لكون هذه المشاهد تدحض الرواية المزعومة التي تروجها سلطات الاحتلال بزعم أنّ الحرب على غزة تعمل على تقويض قدرات المقاومة.

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