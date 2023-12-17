قبر أمير الكويت يثير دهشة النشطاء وتفاعل واسع (شاهد)

وطن – تداول كويتيون على مواقع التواصل صورة لقبر أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي رحل، السبت عن 86 عاماً بعد أزمة صحية ألمت به مؤخرا، مشيدين بتواضعه الذي تمثل في حياته وبعد مماته أيضا.

وكان الديوان الأميري في دولة الكويت أعلن أن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ستقتصر على أقرباء الأمير فقط.

وأظهرت الصور المتداولة، الأحد، لقبر أمير الكويت عقب دفنه كومة من التراب وسط سياج حديدي وشاهدة رخامية متواضعة كتب عليها عبارة: ” المغفور له الشيخ نواف الأحمد الصباح” دون أي إشادة أو بناء أو زخرفة، كما لم يتم وضع تعريف أو إشارة بأن صاحب القبر هو حاكم دولة الكويت الراحل.

ما دفع إحدى المغردات للتعليق قائلة:”معقول بساطة القبر لأمير دولة الكويت!!”

وأضافت: “عندنا واحد لما أمه ماتت رصف الطريق كله اللي بيودي للمقابر وعمل بوابة للمقابر بملايين”.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو لعدد من المواطنين وهم يبتهلون بالدعاء أمام قبر الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، الذي يكاد لا يبين ولا يمكن تميزه عن القبور البسيطة الأخرى.

فيديو| مواطنين يبتهلون بالدعاء امام قبر سمو الامير الراحل الشيخ #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح طيب الله ثراه pic.twitter.com/oWsDlIrNJ4 — سنا نيوز (@SnaaNews) December 17, 2023

“لا ورود ولا زخارف”

وانهالت تعليقات النشطاء الذين أدهشهم تواضع وبساطة قبر الشيخ نواف الأحمد الصباح، وأكدوا أن شكل قبر الأمير نواف يعطي رسالة للأحياء بنهاية الإنسان وأن ما يبقى هو العمل الصالح، حسب وصفهم.

وعلق “عادل العازمي” على تواضع قبر أمير الكويت قائلاً: “لا تجصيص ولا ورود ولا زخارف رحمة الله تغشاه.”

لا تجصيص ولا ورود ولا زخارف

رحمة الله تغشاه. pic.twitter.com/XHFaO5bA9t — عادل العازمي 🇰🇼 (@alazmi_3del) December 17, 2023

فيما عقب “صالح الأحمد” :” أمير بلاد وحاكم دولة خليجية نفطية غنية الكويت، توفي وانتقل الى رحمة الله ، ودفنه ذووه في قبر بسيط محترم كما هي السنة النبوية وترحم عليه كل الشعب الكويتي وكل أبناء الوطن”.

امير بلاد وحاكم دولة خليجية نفطية غنية #الكويت، توفي وانتقل الى رحمة الله ، ودفنه ذويه في قبر بسيط محترم كما هي السنة النبوية وترحم عليه كل الشعب الكويتي وكل ابناء الوطن .

رحم الله عبدك #نواف_الاحمد واسكنه الله فسيح جنانه . وعندنا في #العراق قبر المقبور المجوسي الارهابي المجرم… pic.twitter.com/pPWWV4z4xI — Saleh Alahmed (@Saleh__Alahmed) December 17, 2023

وقال “محمد فلسطيني”: “أين القصور والأموال والحرس والسلطة.. لا شيء إلا التراب والحساب فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة”.

جنازة أمير الكويت نواف الأحمد

وكان الديوان الأميري الكويتي قال إن المراسم ستجرى في مسجد بلال بن رباح، وبالفعل شيعت جنازة الشيخ نواف، الأحد، من المسجد المذكور.

وحُمل نعش الأمير على الأكتاف بعد أن لفّ بعلم الكويت في مراسم تقدّمها خلفه أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاماً).

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد بلال بن رباح بمحافظة حولي (شرق)، ثم نُقل إلى مقبرة الصليبيخات (الأكبر بالبلاد) حيث ووري الثرى.

وولد الشيخ الراحل نواف الأحمد الصباح عام 1937، وهو سادس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.

وسمّي الشيخ نواف وليًا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في سبتمبر من ذلك العام عن 91 عامًا.