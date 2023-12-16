إطلالة لافتة لزوجة أمير قطر ونجلها حمد في مباراة خيرية لأجل فلسطين

وطن – أطلت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني بصورة لافتة ونادرة ضمن فعالية خيرية لأجل فلسطين، مع ابنها حمد وبحضور والده أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعلى على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، وبحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ظهرت الشيخة جواهر وابنها حمد وهي تتابع مباراة خيرية نصرة لأهالي فلسطين وقطاع غزة.

وجمعت الفعالية أكثر من 20 مليون ريال قطري خصصت لدعم سكان غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على القطاع، وقد رفعت شعار “لأجل فلسطين” وشارك فيها نجوم محليون وعرب وعالميون.

فعالية خيرية في قطر لأجل فلسطين

وتخلل المباراة حفل فني وفقرات ترفيهية وسط حضور جماهيري تجاوز سبعة وعشرين ألف مشجع وعُزفت مقاطع موسيقية فلسطينية، قدمها كل من الفنان ناصر الكبيسي، ودانا المير، ونسمة عماد، وهالة العمادي، من خلال تقديم أغنيتي “زهرة المدائن” و”موطني”.

وجرت المباراة الخيرية الودية بحضور نجوم ومشاهير في منصات التواصل بين فريقين أحدهما حمل اسم فلسطين، والآخر اسم قطر وعُزف النشيدان الوطنيان لفلسطين وقطر.

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وبعدها انطلقت المباراة في أجواء ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما فيما برز من لاعبي فريق فلسطين أسماء شهيرة مثل الحارس العماني السابق علي الحبسي والنجم المصري المعتزل أحمد حسن ولاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي.

محمد عدنان وأبو فلة يشاركان بالفعالية

كما برز المؤثرَين بمنصات التواصل، محمد عدنان وأبو فلة إضافة إلى الجناح الجزائري ياسين براهيمي والمدافع الإسباني خافي مارتينيز والإعلامي القطري خالد جاسم.

وضم فريق قطر أسماء شهيرة أيضاً مثل المدافع المغربي بدر بانون ولاعب الوسط القطري رودريغو تاباتا والنجم العُماني السابق أحمد كانو.

كما شارك في الفريق القطري الحارس المصري المعتزل عصام الحضري والمهاجم الجزائري السابق رفيق صايفي.

وتهدف تلك الفعاليات حسبما أكده القائمون عليها ووفق ما نقلت صحيفة “الراية” القطرية، إلى إشراك المجتمع المحلي في فعاليات وأنشطة تضامنية مع فلسطين.