لحظة وفاة مغن على المسرح وسط صدمة ورعب الحضور! (شاهد)

وطن – توفي المغني البرازيلي الشاب بيدرو هنريكي (30 عامًا)، على المسرح، أثناء غنائه خلال حفل أقيم في فييرا دي سانتانا بالبرازيل.

وتعرض بيدرو هنريكي لأزمة قلبية حادة، أسقطته أمام أعين جمهوره، الذين وثقوا لحظة مفارقته الحياة عبر كاميرات هواتفهم المحمولة، وسط حالة من الصدمة والرعب.

وكان المطرب بيدرو هنريكي قد أعلن عن شعوره بالإرهاق الشديد قبل الصعود على المسرح حيث مازح أحد أصدقائه قبل صعوده على المسرح قائلا: “أنا متعب، أنا متعب”. لهذا السبب أريد الشهرة .. أنا متعب”.

المغني البرازيلي بيدرو هنريكي قبل لحظات من وفاته

‏من جهتها، صرحت زوجة الفنان البرازيلي بأنه كان يتمتع بصحة جيدة، نافية معاناته من أي مرض سابق.

بينما أكد المستشفى الذي استقبل “هنريكي”، عمله على تحديد تفاصيل الوفاة بشكل دقيق بعد الكشف على الجثة.

ونعت شركة التسجيلات الخاصة “Tadoh Music” المغني الراحل.

وقالت في بيان مقتضب: هذا موقف صعب للغاية في الحياة، وليس لدينا أي تفسير لها. نحن فقط بحاجة إلى أن نفهم أن إرادة الله تسود.

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وأضافت الشركة أن هنريكي “شاب مرح وصديق للجميع، وزوج حاضر، وأب مخلص للغاية”.

من هو المغني البرازيلي بيدرو هنريكي؟

– شغف بيدرو هنريكي بالموسيقى بدأ منذ كان عمره 3 سنوات.

– بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2015، عندما قام بتحميل بعض الأغاني على قناته على اليوتيوب.

– انضم إلى فرقة محلية وسجل ألبومًا واحدًا بعنوان “Grande é o Senhor” خلال فترة عمله مع المجموعة التي استمرت ثلاث سنوات.

– أصدر هنريكي في عام 2019 أغنيته المنفردة الأولى “Não Falhou”.

– كان قد خطط لإطلاق مشروع جديد على قناته على “يوتيوب” الخميس المقبل، لكنه توفي قبل تحقيق حلمه.

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– قال عن مشروعه عبر حسابه على “إنستجرام“: “اتطلع حقًا إلى هذا الإصدار”.