مقال في مجلة TIME: “حان الوقت لإلغاء اتفاقيات أبراهام”

وطن – قالت “سارة لي ويتسن SARAH LEAH WHITSON” المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، والرئيس السابق لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، إنه عندما وقّعت الإمارات لأول مرة على اتفاقيات أبراهام في عام 2020—لتطبيع العلاقات مع إسرائيل—أشاد حكامها بالاتفاق كوسيلة لتشجيع إسرائيل وإقناعها باتخاذ خطوات إيجابية نحو إنهاء احتلالها وضمها للأراضي الفلسطينية، وحذت حذوها البحرين والسودان والمغرب.

وتابعت سارة لي ويتسن في مقال لها بمجلة “TIME” مطالبة بإلغاء هذه الاتفاقيات بعد الأحداث الأخيرة في غزة: “لكن الافتراض الأساسي للاتفاقيات كانت إثبات أن القضية الفلسطينية لم تعد عقبة أمام علاقات إسرائيل في المنطقة، حيث أسقطت الدول العربية مطلبها بإقامة دولة فلسطينية كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.”

“وعود محكوم عليها بالفشل”

ولفتت إلى أنه “وَعَدَت الاتفاقية بأمن إقليمي على الرغم من السماح لإسرائيل بتجاوز حقوق 6 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الوحشية اليومية والاحتلال العسكري وحكم الفصل العنصري لإقامة تحالفات مع الأنظمة الإقليمية الاستبدادية.”

وتابعت كاتبة المقال:”وكما توقع الكثير منا في ذلك الوقت—وأنا منهم—فإن ذلك الوعد كان محكومًا عليه بالفشل دائمًا. وكان الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل 1,200 شخص في إسرائيل، مثالًا واضحًا على ذلك.”

وبدلًا من كبح الانتهاكات الإسرائيلية، شجعت الاتفاقيات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مواصلة تجاهل الحقوق الفلسطينية. وفي السنة الأولى بعد إبرام الاتفاقات، تزايد عنف المستوطنين بشكل كبير في الضفة الغربية. ففي أعقاب انتخاب الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل في عام 2022، دعا وزراء الحكومة علنًا إلى ضم الضفة الغربية وأعلنوا عن توسعات استيطانية ضخمة.

وفي أثناء العام الذي أنتهى بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، قتلت القوات الإسرائيلية بالفعل ما يقرب من 200 فلسطيني في الضفة الغربية. لقد أمطرت إسرائيل غزة بالدمار منذ هجوم حماس، مما أسفر عن استشهاد الآلاف 70 في المئة منهم من النساء والأطفال، في حين ردد وزير المخابرات الإسرائيلي الخطط العائمة لتهجير سكان غزة قسرًا إلى مصر ودفع الحكومة المصرية إلى توفير السكن الدائم لهم وتصاريح الإقامة في سيناء. وقد وصف العشرات من الباحثين الحملة الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية.

“استمرار التزام العرب بالاتفاقيات يعني استمرار الدعم لإسرائيل”

وتابعت سارة لي ويتسن:”لنكن واضحين: ان استمرار التزام العرب بالاتفاقيات يشير إلى استمرار الدعم لإسرائيل، ومكافأتها بالتنمية العسكرية والاقتصادية والتجارية التي كانت دائمًا الهدف الأساسي. ولهذا السبب قمنا في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، وهي منظمة حقوقية أنشأها جمال خاشقجي، بدعوة الإمارات والبحرين والمغرب والسودان علنًا إلى الانسحاب الفوري من الاتفاقات، جنبًا إلى جنب مع الموقعين على معاهدة السلام، مصر والأردن، وإنهاء كل التنسيق العسكري مع إسرائيل.”

ويجب على الدول العربية التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، بما في ذلك الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، أن تعلن علنًا أنها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام هذه القواعد لتزويد القوات الإسرائيلية بالأسلحة أو توفير الحماية لها أثناء حربها المستمرة في غزة، أو المخاطرة بأن يُنظر إليهم على أنهم متواطئون في الحرب.

وأشادت كل من إدارتي ترامب وبايدن بالاتفاقيات باعتبارها جهدًا مهمًا لتوسيع السلام في الشرق الأوسط، وذهبتا إلى حد خداع الدول العربية الموقعة بمجموعة من الأشياء الجيدة لإقناعها بإقامة علاقة رسمية مع إسرائيل. وتشمل هذه بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز (F-35) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الصغيرة، والاعتراف بضم المغرب غير القانوني للصحراء الغربية، مما يجعل الولايات المتحدة أول دولة في العالم تفعل ذلك، ورفع السودان من قائمة الدول الإرهابية وإقراضه 1.5 مليار دولار. وركزت الاتفاقات على المصالح الاستراتيجية الخاصة بكل دولة، وخاصة في بناء تحالف إقليمي أقل اعتمادًا على واشنطن.

اتفاقات التطبيع لم تقتصر على توسيع العلاقات التجارية مع إسرائيل

وترى الكاتبة أنه بالنسبة لإسرائيل، لم توسّع الاتفاقيات العلاقات التجارية والدبلوماسية الإسرائيلية مع الدول العربية الموقعة فحسب—وأهمها الدول النفطية الغنية الإمارات والبحرين—ولكنها قامت أيضًا بتوسيع التنسيق العسكري والاستخباراتي بشكل كبير.

وفي عام 2021، نقلت الولايات المتحدة إسرائيل من قيادتها الأوروبية إلى قيادتها المركزية الأمريكية التي تغطي الشرق الأوسط، لتسهيل و”تعميق” المزيد من التعاون العسكري والعملياتي المباشر بين إسرائيل وجيرانها العرب والذي يتضمن تبادل المعلومات الاستخبارية وشبكة دفاع جوي إقليمية تسمى “تحالف الشرق الأوسط للدفاع الجوي”. وأجرت أسراب طائرات (F-35) الإسرائيلية وطائرات (F-35s) الأمريكية التي تحلق من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات عدة مناورات جوية مشتركة أطلق عليها اسم “البرق الدائم”.

وفي عام 2021، أجرت الإمارات والبحرين وإسرائيل والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية تدريبات على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر، في حين قامت شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية أيضًا بتوسيع أعمالها بشكل كبير مع الدول العربية. وفي عام 2022، صدّرت إسرائيل منتجات دفاعية بقيمة قياسية بلغت 12.6 مليار دولار إلى الإمارات والبحرين وحدهما.

وشددت سارة لي ويتسن في ختام مقالها على أن “كل هذا يجب أن ينتهي. جلبت الهدنة بين إسرائيل وحماس في أواخر الشهر الماضي راحة كان سكان غزة الذين تعرضوا لقصف مكثف وتهجير جماعي في أمس الحاجة إليها.”

وأضافت:”وانتهى وقف إطلاق النار المؤقت مع عودة الغارات الجوية الإسرائيلية القاتلة. ولكن إذا واجهت إسرائيل احتمال فقدان بُنيتها الأمنية الإقليمية، فربما تستمع إلى الدعوات المتزايدة بشأن ما هناك حاجة ماسة إليه وهو وقف دائم لإطلاق النار.”

والخميس، أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط وأعلن إصابة أكثر من 600 جندي منذ بدء العمليات البرية، في حين أكدت كتائب القسام قتل 14 جنديا وضابطا إسرائيليين، وتدمير دبابات وناقلات جند.

وفي غزة، أوقع القصف الإسرائيلي عشرات الشهداء في رفح وخان يونس وجباليا.