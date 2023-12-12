نائب بولندي ينتصر لغزة على طريقته.. فاجأ الجميع داخل البرلمان واستنفر إسرائيل

وطن – في مشهد تاريخي قام النائب البولندي الاتحادي “غريزيغورز براون” بوقف حفل لأنصار الإبادة الجماعية في غزة، وإطفاء شموع احتفال ما يعرف بعيد “حانوكا” اليهودي، داخل مجلس النواب البولندي، مستخدماً مطفأة الحريق قبل التصويت على الثقة في الحكومة الجديدة.

والنائب “براون” هو عضو برلمان منطقة “رزيسزو” في مجلس النواب البولندي للدورتين التاسعة والعاشرة، ورئيس حزب الكونفدرالية.

نائب بولندي يتضامن مع غزة بإطفاء شموع حانوكا

وأظهر مقطع فيديو متداول النائب المناصر للقضية الفلسطينية وهو يحمل مطفأة حرائق ويفتح فوهتها داخل قاعة الاحتفال مما جعل الجو ضبابياً وتحاول إحدى المحتفلات منعه.

فيما يسمع أصوات احتجاجات أخرى باللغة البولندية، ويرى النائب وهو يتجادل مع عدد من الموجودين قبل أن يحمل حقيبته وينصرف من المكان.

وقال موقع “grzegorz” البولندي إن النائب الاتحادي “غريزيغورز براون” قام بإطفاء شمعدان حانوكا في مجلس النواب باستخدام طفاية حريق.

وأظهرت اللقطات أشخاصاً في المنطقة مغطاة بالمسحوق الناتج عن طفاية الحريق. بعد ذلك صعد براون إلى المنصة في القاعة حيث وصف عيد الحانوكا بأنه “شيطاني” وقال إنه يستعيد “الحياة الطبيعية”.

إسرائيل تهاجم النائب البولندي

هذا وهاجم عدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين، عضو البرلمان البولندي غريزيغورز براون، بعدما استخدم مطفأة حريق لإطفاء شموع عيد “حانوكا” اليهودي في البرلمان البولندي.

وشارك سفير إسرائيل لدى بولندا، يعقوب ليفني، مقطع الفيديو، مرفقا تعليق: “يا للعار.. أحد أعضاء البرلمان البولندي فعل هذا للتو. بعد دقائق قليلة من احتفالنا بعيد الحانوكا هناك”.

ومن جانبه، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون معلقا عبر حسابه في منصة “إكس“: “هي معاداة السامية في بولندا عام 2023، أنا حزين جدا”.

A Polish member of parliament extinguishes a Chanukkiah that was lit in the parliament building today.

Antisemitism in Poland in the year 2023. Very sad. pic.twitter.com/aXAWc04F4V — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) December 12, 2023

النائب البولندي يعلق

وقال النائب الشجاع “غريزيغورز براون” في تغريدة على حسابه في موقع “اكس“-تويتر سابقا – رصدتها “وطن”: “لا يمكن أن يكون هناك مكان لأعمال العبادة التلمودية العنصرية والقبلية والبربرية في مقر مجلس النواب في جمهورية بولندا!”

Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP! pic.twitter.com/6hHz4xgYSy — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) December 12, 2023

وعندما سُئل بعد الحادث مباشرة عما إذا كان يشعر بالخجل، أجاب براون: “أولئك الذين يشاركون في أعمال العبادة الشيطانية هم من يجب أن يخجلوا”.

وأدى قرار براون بإطفاء الشموع في مبنى البرلمان إلى مقاطعة جلسة رئيسية كان يستعد فيها البرلمانيون للتصويت على منح الثقة في الحكومة الجديدة.

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وعلى إثر الحادثة، عاقبت هيئة رئاسة مجلس النواب النائب براون بالحرمان من نصف راتبه لمدة 3 أشهر وكامل العلاوة لمدة نصف عام. وأذنت هيئة الرئاسة لمستشارية مجلس النواب بتقديم إخطارات إلى مكتب المدعي العام.

وقال رئيس مجلس النواب البولندي Szymon Hołownia إنه سيتم تقديم طلب إلى مكتب المدعي العام بخصوص النائب براون، بزعم أنه قام بتعطيل احتفال ديني في مقر مستشارية مجلس النواب.

كما أعلن أنه من المحتمل أن يتم اتخاذ قرار بمعاقبة نائب الكونفدرالية بغرامة مالية اليوم. وقال “Hołownia” للصحفيين إن هذا يعني أن هيئة رئاسة مجلس النواب ستجتمع على الأرجح اليوم لاتخاذ قرار بشأن العقوبة المالية المفروضة على السيد براون.