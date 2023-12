نائب بولندي ينتصر لغزة على طريقته.. فاجأ الجميع داخل البرلمان واستنفر إسرائيل

وطن – في مشهد تاريخي قام النائب البولندي الاتحادي “غريزيغورز براون” بوقف حفل لأنصار الإبادة الجماعية في غزة، وإطفاء شموع احتفال ما يعرف بعيد “حانوكا” اليهودي، داخل مجلس النواب البولندي، مستخدماً مطفأة الحريق قبل التصويت على الثقة في الحكومة الجديدة.

والنائب “براون” هو عضو برلمان منطقة “رزيسزو” في مجلس النواب البولندي للدورتين التاسعة والعاشرة، ورئيس حزب الكونفدرالية.

وأظهر مقطع فيديو متداول النائب المناصر للقضية الفلسطينية وهو يحمل مطفأة حرائق ويفتح فوهتها داخل قاعة الاحتفال مما جعل الجو ضبابياً وتحاول إحدى المحتفلات منعه.

فيما يسمع أصوات احتجاجات أخرى باللغة البولندية، ويرى النائب وهو يتجادل مع عدد من الموجودين قبل أن يحمل حقيبته وينصرف من المكان.

وقال موقع “grzegorz” البولندي إن النائب الاتحادي “غريزيغورز براون” قام بإطفاء شمعدان حانوكا في مجلس النواب باستخدام طفاية حريق.

وأظهرت اللقطات أشخاصاً في المنطقة مغطاة بالمسحوق الناتج عن طفاية الحريق. بعد ذلك صعد براون إلى المنصة في القاعة حيث وصف عيد الحانوكا بأنه “شيطاني” وقال إنه يستعيد “الحياة الطبيعية”.

هذا وهاجم عدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين، عضو البرلمان البولندي غريزيغورز براون، بعدما استخدم مطفأة حريق لإطفاء شموع عيد “حانوكا” اليهودي في البرلمان البولندي.

وشارك سفير إسرائيل لدى بولندا، يعقوب ليفني، مقطع الفيديو، مرفقا تعليق: “يا للعار.. أحد أعضاء البرلمان البولندي فعل هذا للتو. بعد دقائق قليلة من احتفالنا بعيد الحانوكا هناك”.

ومن جانبه، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون معلقا عبر حسابه في منصة “إكس“: “هي معاداة السامية في بولندا عام 2023، أنا حزين جدا”.

A Polish member of parliament extinguishes a Chanukkiah that was lit in the parliament building today.

Antisemitism in Poland in the year 2023. Very sad. pic.twitter.com/aXAWc04F4V

— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) December 12, 2023