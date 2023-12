“صفقة جديدة بوساطة قطرية”.. الاحتلال يجس النبض والمقاومة تصدمه بردها

وطن – ننشر الصحفي الإسرائيلي ومراسل موقع “إكسيوس Axios” الأمريكي “باراك رافيد Barak Ravid” على حسابه في منصة (إكس X)، سلسلة تغريدات يزعم فيها ظهور ملامح هدنة جديدة في قطاع غزة وافق الاحتلال الإسرائيلي على بحثها بوساطة قطرية، لتخرج فصائل المقاومة وتنفي ذلك نفيا قطعيا وتؤكد على أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة قبل توقف العدوان على غزة.

وزعم “رافيد” في تغريداته التي رصدتها (وطن) بأن وسطاء قطريين اتصلوا بإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، للتحقق ما إذا كانت مهتمة باستئناف المحادثات غير المباشرة مع حماس.

ووفق ما نقله المراسل الإسرائيلي عن مصدرين لدى الاحتلال “بحثت الدوحة إمكانية بحث صفقة جديدة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة”.

1 Qatari mediators contacted Israel over the weekend to check if it is interested in relaunching indirect talks with Hamas over a new deal to secure release of Israeli hostages held in Gaza, two Israeli sources told me — Barak Ravid (@BarakRavid) December 11, 2023

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر رسمي قوله إن “إسرائيل مستعدة للاستماع إلى مقترحات الوسطاء بشأن صفقة تبادل جديدة.”

المقاومة تنفي ما تناقله الإعلام العبري

من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين، إن كل ما يتعلق بمفاوضات الأسرى سيكون بعد وقف إطلاق النار.

وأوضح في تصريحات لقناة “الميادين”: “ننفي ما تناقله الإعلام العبري فلا اتصالات حالية بشأن مفاوضات الأسرى.”

https://vimeo.com/893504619?share=copy

وشدد علي أبو شاهين في تصريحاته على أنه “لا حديث الآن بشأن الهدن الإنسانية، وموقف المقاومة واضح برفض أي مفاوضات تحت ضغط النار.”

وفي ذات السياق صرح القيادي في حماس أسامة حمدان للجزيرة بأنه “لا حديث عن أي صفقة تبادل أسرى قبل توقف العدوان على غزة.”

وتابع أن “موقف سلطات الاحتلال بشأن صفقة مرتقبة هو بسبب الضغوطات الداخلية عليهم.”

#عاجل | القيادي في حماس أسامة حمدان للجزيرة: لا حديث عن أي صفقة تبادل أسرى قبل توقف العدوان على غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/faD6Coqw9f — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 11, 2023

وبعد تكذيب فصائل المقاومة الفلسطينية لما تداوله الإعلام العبري بشأن صفقة جديدة محتملة، يبدو أن الاحتلال كان يجس النبض بعد فشله الذريع في الجنوب وتكبده خسائر فادحة، إلا أن رد المقاومة كان حاسما وسيصدم صناع القرار في تل أبيب.

وكان Barak Ravid تابع مزاعمه في تغريداته بأنه “منذ انهيار وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام في غزة لم تكن هناك أي مفاوضات حول صفقة جديدة. وفي تلك الأثناء قامت إسرائيل بتوسيع عمليتها البرية لتشمل خان يونس“.

وأضاف: “الخميس الماضي، زار رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العاصمة الأمريكية واشنطن، والتقى وزير الخارجية بلينكن”.

وتابع أنه “وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية القطرية، ناقش بلينكن ورئيس الوزراء القطري قضية الرهائن المحتجزين في غزة”.

2 Why it matters: Since the collapse of the 7-day ceasefire in Gaza as a result of Hamas refusal to release the remaining female hostages in its custody there have been no negotiations over a new deal. In the meantime Israel expanded its ground operation to Khan Younis — Barak Ravid (@BarakRavid) December 11, 2023

وراجع القطريون مع الإسرائيليين ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي سيوافق على صيغة تسمح بإطلاق سراح الرهائن المتبقين، حسب مزاعم باراك رافيد.

بنود جديدة في الصفقة المحتملة

لكن “صيغة الصفقة المحتملة قد تتضمن عناصر أخرى من أجل خلق اتفاق يؤدي إلى وقف القتال لفترة أطول من مجرد يوم واحد” وفق تغريدات الصحفي الإسرائيلي.

3 Last Thursday the Prime Minister of Qatar Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani visited Washington and met with secretary of state Blinken. According to the State Department and the Qatari foreign ministry, Blinken and the Qatari PM discussed the issue of hostages held in Gaza — Barak Ravid (@BarakRavid) December 11, 2023

ولهذا وبحسب ما نقله رافيد عن مصدر لم يسمه فإن مثل هذه الصفقة يمكن أن تشمل “عناصر إنسانية” مثل إطلاق سراح كبار السن والمرضى المحتجزين كرهائن أو إطلاق سراح الرهائن المصابين بجروح خطيرة.

وزعم الصحفي الإسرائيلي أن الاحتلال الإسرائيلي أبدى استعداده لبحث اتفاق جديد يشمل أيضاً بقية النساء اللاتي كان من المفترض إطلاق سراحهن في الصفقة السابقة.

وبحسب ما نقله Barak Ravid فإنه “إذا اقترح الوسطاء مثل هذه الصيغة الملموسة فسيكون من الممكن استئناف المفاوضات حول صفقة رهائن جديدة”.

نقاش مبدئي غير ناضج!

لكن رغم ذلك يبقى تجدد النقاش مع الوسطاء “مبدئي فقط” ولم ينضج إلى المستوى الذي يسمح بإعادة إطلاق المفاوضات وربما يصل إلى مستوى المحادثات الجادة مستقبلاً، وفق رافيد.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وتضمن المشروع المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع “الرهائن”، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.