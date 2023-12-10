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    الهدهد

    إيقاف ندوة عامة في الكويت للاستماع إلى كلمة أبو عبيدة (فيديو)

    أوقف منظمو إحدى الندوات في قاعدة فندق الرجنسي في الكويت الفعاليات المقررة ضمن الندوة للاستماع إلى تصريحات جديدة لمتحدث القسام "أبو عبيدة" حول تطورات الحرب في غزة
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    إيقاف ندوة في الكويت للاستماع إلى كلمة أبو عبيدة
    إيقاف ندوة في الكويت للاستماع إلى كلمة أبو عبيدة

    وطن – احتفى رواد منصات التواصل في الكويت بخطوة منظمي إحدى الندوات ضمن قاعة فندق “الرجنسي” بإيقافهم الفعاليات المقررة مؤقتاً إلى حين الاستماع لما ورد في كلمة “أبو عبيدة” متحدث كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وتصريحاته عن تطورات حرب غزة.

    وأكد متحدث القسام “أبو عبيدة” في كلمة مسجلة بثتها قناة الجزيرة، الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتكبد خسائر وضربات من المقاومة الفلسطينية في غزة وسيفشل أكثر.

    وأظهرت لقطات مصورة كيف أوقف منظموا إحدى الندوات فعاليات الندوة بشكل مؤقت ووجهوا الشاشة الكبيرة نحو كلمة أبو عبيدة.

    إشادة واسعة بالخطوة

    وكتب المتابع راشد الطراورة الذي شارك الفيديو على حسابه في منصة إكس: “تم إيقاف الندوة في قاعة فندق الرجنسي بالكويت لبدء كلمة الملثم أبو عبيدة قائد الأمة العربية والاسلامية”.

    وعلق حساب يحمل اسم “عبدو عبسي”: “(ايقاف الندوة) من أجل سماع كلمه الملثم شيء استحاله يحصل لكلمه رئيس أى دولة عربية الله يسعدكم يا أهل الكويت”.

    وكتب ربيع: “يا أخي تحس الشعب الكويتي غير، تقول الكويت من بلاد الشام.. الله يعزهم دائماً”.

    مواقف مشرفة للكويت

    وغرد ماهر آل طوقان متفاعلاً مع الفيديو: “الكويت الكويت الكويت ..ياريتك اكبر مساحة. كالبعض وقوة كالبعض كان تغير حال شعبنا العربي .. لا تقليل بالكويت الحبيب ولا. تصغير فيه”.

    وأضاف المغرد: “الكويت مواقفها مع. الشعوب العربية وخاصة الجريحة منها الشعب السوري والفلسطيني شي نرفع راسنا بالشعب الكويتي شعب وحكومة”.

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    ومنذ اللحظات الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كان التضامن الشعبي العربي خاصة في الكويت واضحا في دعمه الفلسطينيين والمقاومة.

    وكان الوضع في الكويت لاقتاً للأنظار حيث أعلن الشعب الكويتي بمختلف أطيافه تضامنه ودعمه لأهالي غزة. كما خرجت الكثير من المظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة و تم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة في هذا الشأن.

    وكان أبو عبيدة قد ذكر في كلمته أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتلقى الضربات الموجعة في غزة والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة.

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