معارك غزة.. مقتل ابن شقيقة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بعد ساعات من اصطياد نجله

وطن- بعد ساعات من مقتل الابن الأصغر لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت، في المعارك الجارية شمال قطاع غزة، لحق به ماؤر كوهين ابن شقيقة آيزنكوت.

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل ماؤر كوهين ابن شقيقة غادي آيزنكوت، وذلك في المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن ماؤر مئير كوهين، وهو جندي في الخدمة النظامية، قتل خلال المعارك في غزة، وهو ابن شارون آيزنكوت شقيقة غادي آيزنكوت.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية، أن ملابسات مقتل ماؤر مئير كوهين لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

مقتل غال آيزنكوت

وكان غال آيزنكوت، جندي المشاة في اللواء 551 احتياط، قد قتل خلال عملية بحث مع رفاقه على مشارف مخيم جباليا عندما انفجرت عبوة ناسفة كبيرة بهم.

وأصيب غال بجروح بالغة وتم نقله إلى مستشفى أسوتا في أسدود، حيث أعلن عن وفاته لاحقا.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن إيزنكوت الأب شاهد الحادث على الهواء مباشرة بينما كان في القاعدة الأمامية للفرقة 162، وبعد بضع دقائق تم إبلاغه بأن أحد المصابين بجروح خطيرة في الحادث كان ابنه.

نتنياهو يشارك في تشييع غال آيزنكوت

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد شارك الجمعة، في مراسم تشييع غال آيزنكوت، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت، الجمعة، آيزنكوت ينهار من البكاء في جنازة نجله في مقبرة “بنسكر” في هرتسليا، فيما بدا تنياهو يواسيه.

وغال، هو الابن الأصغر لجادي آيزنكوت، التحق بالأسطول الثالث عشر وعمل كمسعف في ماجلان. تم تجنيده في الاحتياط 699 ضمن اللواء 551، وكان تابعاً للفرقة 162.