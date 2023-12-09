السفيرة الأمريكية تفجر غضب العمانيين.. ما علاقة إسرائيل؟

وطن – تفاعل رواد منصات التواصل بشكل غاضب مع تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة لدى سلطنة عمان آنا إسكروغيما Ana Escrogima التي دعت فيها إلى تشجيع السلطنة للنظر في التطبيع الكامل مع الاحتلال والسماح بالتحليق المدني الإسرائيلي عبر مجالها الجوي.

وقالت آنا في تصريحات نقلتها مواقع التواصل إن من بين أهدافها التطبيع الكامل بين عُمان واسرائيل، مشيدة بعمل مركز أبحاث المياه الذي يضم إسرائيل في عضويته.

وطالب عمانيون حكومة بلادهم بالوقوف بشكل جاد ضد هذه النية الخبيثة بإغلاق المركز، عبر وسم “أغلقوا مركز أبحاث المياه” ودعوا لاتخاذ مواقف أقوى بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

عمانيون ضد التطبيع غاضبون من السفيرة الأمريكية

وكتب سعود بن علي الهاشمي: “دعها تتمنى ما تشاء لكن هل سيقبل أصحاب القرار عندنا بالتطبيع مع العدو الصهيوني بعد هذه المجازر التي ارتكبت في أهلنا في غزة؟.. إذا نعم فلكل حادثة حديث..”.

دعها تتمنى ما تشاء لكن هل سيقبل أصحاب القرار عندنا بالتطبيع مع العدو الصهيوني بعد هذه المجازر التي ارتكبت في أهلنا في غزة؟.. إذا نعم فلكل حادثة حديث.. — سعود بن علي الهاشمي (@Abutwins2020) December 9, 2023

وقالت مغردة أخرى على منصة إكس: “مبادئنا ما تتغير، وما نبي سفرا الدول هذه، أعز على المسلم هو دينه وثابتة عليه .. اتخذوا موقف صارم على من يتجرأ ويتعدى حدوده بأقواله وأفعاله في عماننا مثل ما هم يمنعوهم بدولهم بكثير أمور تخص دينهم”.

مبآدئنآ مآ تتغير ، ومآ نبي سفرآء آلدول هذه ، أعز على آلمسلم هو دينه وثآبته عليه آتخذو موقف صآرم على من يتجرأ ويتعدى حدوده بآقوآله وأفعآله في عمآننآ مثل مآ هم يمنعون بدولهم كثير أمور تخص آلدين . " نحن قوم أعزنآ الله بالإسلآم فإن ابتغينآ آلعزة بغيره أذلنا الله " – عمر بن… — لول | 🍂 (@LoolAlshe7ii) December 9, 2023

وكتب سعود الشعيلي غاضباً من السفيرة: “هي سفيرة لأمريكا فإيش دخلها باسراييل؟؟ كلامها يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ويجب ان يتم تنبيهها”.

هي سفيرة لأمريكا فإيش دخلها باسراييل؟؟

كلامها يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ويجب ان يتم تنبيهها — د. سعود الشعيلي Dr. Saoud Al Shoaili (@SaoudShoaili) December 9, 2023

وغرد مجتبي الفريجي: “ماهو عمل السفير بالضبط؟ لماذا السفراء الامريكان في اغلب دول العالم وكل الدول العربية اصحاب قرار ويخططون لأتفاقيات هي ليست من صلاحياتهم اصلاً!!”.

وأضاف: “أنا أرى أن أي دولة تسيطر عليها امريكا فالسبب في تأمر وتخاذل حكام هذهِ الدولة”.