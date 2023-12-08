فيديو جديد للقسام بعد 63 يوما من الحرب يفاجئ الجميع بحجم قوتها وترسانتها العسكرية

وطن – لم تمنع التحديات الكبيرة التي تواجهها كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” في غزة من توجيه رسالة تعبر عن مدى صبر وجلادة المقاومة الفلسطينية، واستمرارها في الكفاح حتى آخر قطرة دم، حسب مقطع فيديو جديد وجهت فيه صفعة بالعبرية لتل أبيب.

وشارك الإعلام الحربي في كتائب “القسام” فيديو يظهر القدرة الصاروخية لدى المقاومة، وتجهيزها لزوال تل أبيب عبر استعراض عدد كبير من صواريخ “M90” وراجمات لإطلاقها.

وانتهى الفيديو بعبارة مكتوبة باللغتين العبرية والعربية برسالة وصفت بالنارية والتي تعبر عن “عزيمة لا تهتز” مهما كانت التحديات وجاء فيها: “تل أبيب ستحرق والقدس ستتحرر”.

“تل أبيب ستحرق والقدس ستتحرر”

وكانت كتائب “القسام” قد أعلنت، الجمعة، أنها “قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وتحدثت المقاومة الفلسطينية عن استهدافها لمستوطنة سديروت بمنظومة الصواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار 114 ملم.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ63 حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أكبر.

وكل ذلك يأتي في ظل صمود الفصائل الفلسطينية وتصديها لهجمات “الاحتلال الإسرائيلي” وعدم اكتفائها بالدفاع بل توجيه رسائل كبيرة بأنها قادرة على إطلاق الصواريخ والقذائف واستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع، والمستوطنات الإسرائيلية.

وفي سياق ذلك تحدثت “كتائب القسام” عن استهداف 19 آلية عسكرية إسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة وإصابة تجمع لجنود الاحتلال بقذيفة أوإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خان يونس.

وتمكن مقاتلوا القسام أيضا من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ واشتعال النيران فيها شمال مدينة خانيونس” جنوبي قطاع غزة وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

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واستطاعت المقاومة الفلسطينية أيضاً استهداف 9 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 والعبوات الناسفة واشتعال النيران في عدد منها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة”، وفق بيانات القسام على منصات التواصل.

ومن أبرز ما أعلنته القسام، الجمعة، من استهدافات حققت إصابات محققة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي:

استهداف جيب عسكري إسرائيلي بقذيفة “تاندوم” في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

استهداف 3 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس.

استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد وتحقق فيها إصابة مباشرة.

ولم تتوقف القسام عن تنفيذ الهجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي من عمليات قنص، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين وتفجير نفق مفخخ في جباليا شمال القطاع، قتل فيها نجل عضو المجلس الوزاري الحربي غادي آيزنكوت وغيرها من وسائل المقاومة ضد المحتلين الغاصبين.

وأقر الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق بمقتل جنديين في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 420 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.