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    الهدهد

    دولت بهتشلي يصفع السويد بشروط القبول بعضويتها في الناتو.. ما علاقة غزة وإسرائيل؟

    ضمن تصريحات لصحيفة Türkgün وجه رئيس حزب الحركة القومية MHP في تركيا دولت بهتشلي صفعة للسويد حين تحدث عن شروط جديدة لدعم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتعلق بفلسطين وغزة
    وطنبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية
    دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية في تركيا

    وطن – تصريحات نارية أدلى بها رئيس حزب الحركة القومية MHP في تركيا دولت بهتشلي لصحيفة “Türkgün” حدد فيها شروطاً جديدة لدعم انضمام السويد إلى حلف شمالي الأطلسي “الناتو” وصفها متابعون بأنها تنتصر لفلسطين وغزة التي تتعرض لحرب وحشية إسرائيلية.

    زعيم الحزب الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أكد أن هناك 3 شروط يجب على السويد القيام بها حتى تتم الموافقة على عضويتها في حلف شمالي الأطلسي.

    ووصف متابعون الشروط بالتعجيزية على دولة اشتهرت بدعم الاحتلال ووقفت بشكل سيء ضد حقوق الإنسان، عبر إتاحة الانتهاكات ضد الدين الإسلامي وإحراق المصحف الشريف والوقوف ضد الفلسطينيين في غزة.

    شروط انضمام السويد إلى الناتو

    ومن أول تلك الشروط التي حددها الزعيم التركي دولت بهتشلي:

    اعتراف السويد بدولة فلسطينية مستقلة ومتكاملة الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967.

    قبول دولة الاحتلال بدفع تعويضات للفلسطينيين بعد إيقاف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

    إذا وافق أعضاء حلف الناتو على تمهيد الطريق لمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وضمن في محكمة العدل الدولية “لاهاي”.

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    التصويت في البرلمان التركي

    وتأتي هذه التصريحات في ظل تأجيل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي التصويت على مشروع القانون المتعلق بانضمام السويد إلى الناتو، دون تحديد تاريخ معين لذلك.

    ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة اللجنة قبل طرحه للتصويت في البرلمان بكامله، ومن ثم توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليصبح قانوناً.

    وتعكس هذه الشروط مدى تعقيد العلاقات الدولية وتأثيرها على قرارات الانضمام للحلفاء الدوليين.

    وكان دولت بهتشلي منذ أشهر من الرافضين لمشروع قرار انضمام السويد إلى الناتو، ولهذا تساءل متابعون في ذلك الوقت: “ما الذي سيطلبه حتى يوافق على ذلك لا بد أن يكون هناك هدف كبير يمكن الحصول عليه.”

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