أحدهما أمير بارز.. مقتل طيارين سعوديين في ظروف غامضة بحادث سقوط طائرة

وطن – في خبر أحدث ضجة كبيرة بالمملكة العربية السعودية، الخميس، أعلنت وزارة الدفاع السعودية مقتل طيارين اثنين في حادثة سقوط إحدى طائرات القوات الجوية السعودية المقاتلة من نوع “إف 15 اس ايه”، أثناء مهمة تدريبية.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، قال إن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50 ظهر الخميس (13:50 بتوقيت الإمارات)، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

#بيان | سقوط طائرة مقاتلة من نوع «ف-15 اس ايه» أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران واستشهاد طاقمها الجوي. pic.twitter.com/RzzQyOTFyp — وزارة الدفاع (@modgovksa) December 7, 2023

وبينما لم يكشف البيان عن سبب سقوط الطائرة التي هوت وتدمرت في ظروف غامضة، بين العميد الركن المالكي -بحسب بيان الوزارة- أن “لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه مقتل طاقم الطائرة الجوي”.

كما لم تكشف الوزارة السعودية هوية طاقم الطائرة التي سقطت ولكن حسابات سعودية نعت مقدم طيار في القوات الجوية السعودية الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر.

وكشفت هذه الحسابات أن الطيار الآخر الذي قتل رفقة الأمير في حادث سقوط الطائرة هو المقدم الطيار ماجد بن جزاء العتيبي.

ونعت العديد من الشخصيات العامة والنشطاء في المملكة الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز بن بندر.

أحر التعازي وصادق المواساة لسمو الأمير #عبدالعزيز_بن_بندر في وفاة ابنه المقدم الطيار الركن الأمير #طلال_بن_عبدالعزيز_بن_بندر الذي لقي ربه إثر سقوط طائرته المقاتلة أثناء مهمة تدريبية روتينية في القاعدة الجوية بالظهران. رحم الله الشهيد وجبر مصاب والديه وأسرته وأقاربه ومحبيه. إنا… pic.twitter.com/2dzccZGIv3 — محمد العلم الزهراني (@dr_msalalam) December 7, 2023

ولم تعلن المملكة بشكل رسمي عن وفاة الأمير طـلال بن عبد العزيز بن بندر، كما لم يُذكر سبب وفاته.

جدير بالذكر أن الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر يشغل منصب قائد مجموعة القوات الجوية، برتبة مقدم طيار ركن.

🔸️وفاة سمو الامير طلال بن عبدالعزيز بن بندر وزميله الطيار المقدم ماجد بن جزاء العتيبي

ـــــــــ #رَحِمَهُمَا_اللَّهُ … بعد سقوط طائرة حربية سعودية في تدريب روتيني بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ، ظهر اليوم الخميس نسأل المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار… pic.twitter.com/pDf9iyQQqi — سـلـطـانـہ 🇸🇦 🏇 (@SULTANAH2020_) December 7, 2023

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية، مؤكدة نجاة طاقمها.