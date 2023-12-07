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    الهدهد

    أحدهما أمير بارز.. مقتل طيارين سعوديين في ظروف غامضة بحادث سقوط طائرة

    السلطات لم تكشف عن هوية الطيارين فيما نعت حسابات سعودية وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر وزميله الطيار ماجد بن جزاء العتيبي في حادث سقوط الطائرة
    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    مقتل طيارين سعوديين
    مقتل الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بالإضافة إلى طيار آخر في حادث سقوط طائرة بالسعودية (صورة تعبيرية)

    وطن – في خبر أحدث ضجة كبيرة بالمملكة العربية السعودية، الخميس، أعلنت وزارة الدفاع السعودية مقتل طيارين اثنين في حادثة سقوط إحدى طائرات القوات الجوية السعودية المقاتلة من نوع “إف 15 اس ايه”، أثناء مهمة تدريبية.

    المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، قال إن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50 ظهر الخميس (13:50 بتوقيت الإمارات)، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

    وبينما لم يكشف البيان عن سبب سقوط الطائرة التي هوت وتدمرت في ظروف غامضة، بين العميد الركن المالكي -بحسب بيان الوزارة- أن “لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه مقتل طاقم الطائرة الجوي”.

    كما لم تكشف الوزارة السعودية هوية طاقم الطائرة التي سقطت ولكن حسابات سعودية نعت مقدم طيار في القوات الجوية السعودية الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر.

    الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر
    الأمير طـلال بن عبد العزيز بن بندر قتل إلى جانب زميل له في حادث سقوط الطائرة

    وكشفت هذه الحسابات أن الطيار الآخر الذي قتل رفقة الأمير في حادث سقوط الطائرة هو المقدم الطيار ماجد بن جزاء العتيبي.

    ونعت العديد من الشخصيات العامة والنشطاء في المملكة الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز بن بندر.

    ولم تعلن المملكة بشكل رسمي عن وفاة الأمير طـلال بن عبد العزيز بن بندر، كما لم يُذكر سبب وفاته.

    جدير بالذكر أن الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر يشغل منصب قائد مجموعة القوات الجوية، برتبة مقدم طيار ركن.

    وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية، مؤكدة نجاة طاقمها.

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