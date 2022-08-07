بعد يومين من تداول فيديو للحادثة.. السعودية تؤكد تحطم طائرة في عسير وتكشف مصير قائدها

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وطن- كشف مكتب تحقيقات الطيران في السعودية، ملابسات حادث سقوط الطائرة HZ-SAL التابعة لنادي الطيران بالحريضة في منطقة عسير.

وبعد تداول مقطع يوثق الحادثة على نطاق واسع، قال المكتب في بيان، إن الحادث وقع يوم الجمعة، في تمام الساعة 15:38 حسب التوقيت العالمي بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضه، قرابة 30 مترا داخل البحر.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدة مقاطع فيديو ترصد حادثة سقوط الطائرة التي انحرفت فجأة ثم سقطت في البحر.

سقوط طائرة سعودية خفيفة بشكل غريب جنوب السعودية في محافظة عسير ونجاة من فيها. pic.twitter.com/NJvF2dRF8n — حسن الغامدي (@Ca_Hasan78) August 6, 2022

وأشار البيان إلى إنقاذ قائد الطائرة ومرافقه من قبل حرس الحدود السعودي وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، كما تم إخراج الطائرة من البحر بعد تعرضها لأضرار جسيمة.

وأكد المكتب في البيان مباشرته على الفور إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.

وكانت السعودية قد نفت عبر سفارتها لدى جورجيا، ما أثير من أنباء عن مصرع مواطنين خلال حادث سقوط إحدى الطائرات في جورجيا.

ونفى القائم بالأعمال في السفارة السعودية بجورجيا، عامر سالم، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع وفيات لمواطنين سعوديين خلال حادث سقوط إحدى الطائرات في جورجيا.

وقال سالم إن المقطع المتداول بالفعل كان لسقوط طائرة هليكوبتر قبل يومين في منطقة جبلية في جورجيا، تبعد عن العاصمة 150 كم، مشيرًا إلى أن الطائرة جاءت لإنقاذ شخصَين عالقَين بعد سقوطهما من “براشوت”.

وأضاف أن الطائرة تعرضت لحادث في الوادي، ما أسفر عن مصرع جميع من بداخلها، وهم 8 أشخاص.

وكان وزير الداخلية الجورجي فاختانج جوميلوري، أعلن في وقت سابق عن مقتل 8 أشخاص جراء ​تحطم مروحية​ إنقاذ بالقرب من منتجع جودوري الجورجي.

وأوضح جوميلوري أن “السائح الأجنبي الذي طارت المروحية لإنقاذه توفى، فيما أصيب المواطن الجورجي الذي طار معه بالمظلة، حيث يتواجد في المستشفى”.