أثار شكوكاً.. ماذا وراء مشروع القرار الإماراتي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة؟

وطن – قال المعارض الإماراتي المعروف أحمد الشيبة النعيمي، إن تقديم السلطات الإماراتية مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة يعد “استخفافاً بعقول الناس” حسب وصفه، مشيراً إلى العلاقات القوية بين أبوظبي و”تل أبيب”.

وصرح أحمد النعيمي بهذا في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة “إكس“، رداً على تصريح لوزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد حول مشروع القرار الإماراتي.

#الامارات تتقدم بمشروع قرار لوقف إطلاق النار في #غزة

لماذا هذه المسرحيات؟

كفّوا عن الاستخفاف بعقول الناس!!

تصمتون .. ثم تحتفلون.. ثم تستقبلونهم بالأحضان.. ثم تعودون لنفس المسرحية في مجلس الأمن الفاسد..

يا #عبدالله_بن_زايد @ABZayed أنت بصفتك وزير الخارجية في حكومة #الامارات مسؤول… https://t.co/3wAhRfAx60 — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) December 7, 2023

أحمد النعيمي يهاجم عبد الله بن زايد

وتساءل المعارض الإماراتي ورئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع: “لماذا هذه المسرحيات؟.. كفّوا عن الاستخفاف بعقول الناس”.

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وأكمل: “تصمتون .. ثم تحتفلون.. ثم تستقبلونهم بالأحضان.. ثم تعودون لنفس المسرحية في مجلس الأمن الفاسد”.

وأضاف أحمد الشيبة النعيمي موجهاً حديثه للشيخ عبدالله بن زايد: “أنت بصفتك وزير الخارجية في حكومة الإمارات مسؤول أكبر مسؤولية عن علاقة الدولة بإسرائيل التي تمارس منذ أكثر من ستين يوماً أبشع حروب الإبادة و أشنعها في حق الأشقاء في غزة”.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، قال في تصريحات له على إكس: “قدمت دولة الإمارات مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية استجابة للوضع الكارثي في القطاع وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق كما أورد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته”.

قدمت دولة الإمارات مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية استجابة للوضع الكارثي في القطاع و تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني 🇵🇸 الشقيق كما أورد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته — عبدالله بن زايد (@ABZayed) December 7, 2023

وواصل النعيمي حديثه لوزير الخارجية: “أنت مسؤول أمام الله عن هذه العلاقة وكل دعم يقدم لهذا الكيان”، مؤكداً أن “الشعب الإماراتي يتبرأ من علاقتكم بهذا الكيان”.

وأضاف: “إذا كنت صادقاً في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني فبادروا بطرد السفير الإسرائيلي وأغلق سفارتك في تل أبيب وألغ كل الاتفاقات.”

واستطرد:”هذا مطلب من كل إماراتي يعشق وطنه ومخلص لأمّته… دون ذلك فكل ما تفعلونه دجل وكذب لن ينفعكم في شيء”.

وأعلنت بعثة الإمارات الأممية ليل الأربعاء/الخميس، أنها قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن، يهدف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لـ”دواع إنسانية”.

وأفادت البعثة بأن “الإمارات دعت إلى اعتماد قرار عاجل لوقف إطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية، وقد قدمت الأربعاء مشروع قرارٍ لمجلس الأمن”.

وأشارت البعثة الإماراتية إلى أن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجه رسالة إلى مجلس الأمن، الأربعاء، يفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تتيح للأمين العام تنبيه المجلس حول أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الإقليميين”.

وحث غوتيريش “المجلس على الحراك لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، لها آثار على الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها”، وفق بيان البعثة.

وتابعت: “يحظى مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والذي يعد ضرورة أخلاقية وإنسانية، نحث عبرها جميع الدول على دعم دعوة الأمين العام (غوتيريش)”.

الشعب الفلسطيني الشقيق؟! ما تعرض لخيانة قدر خيانتكم. طبعتم مع دولة محتلة فاشية خارجة عن القوانين الدولية والشرعية واستثمرتم ملايين الدولارات في اقتصاد الكيان واستثمرتم في غاز فلسطيني مسروق من آرض مسروقة ودفعتم شعبكم بكل مذلة ومهانة وهم ينشدون النشيد الاسرائيلي ويرقصون مع الصهاينة… — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 7, 2023

وعرض هذا الإعلان الإمارات وعبدالله بن زايد لهجوم عنيف من قبل النشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل، الذين أكدوا أن أبوظبي وعبر سياساتها وتطبيعها هي شريك أساسي للاحتلال في عدوانه على غزة ومحاصرة الفلسطينيين.