رغم كراهيتهم لحماس ورغبتهم في تدميرها.. لماذا يدعو الزعماء العرب لوقف إطلاق النار بغزة؟

وطن- قالت مجلة بوليتيكو، إنّ العديد من الزعماء العرب يكرهون حركة المقاومة الإسلامية حماس، لذا فهم لا يمانعون في رؤية الحركة تُضرَب.

وأضافت في تقرير لها، أن هذه الكراهية تعود لأسباب ليس أقلها جذور حماس الإسلامية، بالإضافة إلى علاقتها بإيران.

ونقلت المجلة، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله في وقت سابق، إنه كان هناك فرق كبير بين ردود الفعل العامة والخاصة للدول العربية، موضحة أن معظم الدول العربية تعتبر حماس عدوا، وتريد ردعها.

وأضاف التقرير: “على الرغم من ازدرائهم لحماس، فإن العديد من الزعماء العرب يحثون الولايات المتحدة سرا وعلنا على الضغط على إسرائيل لحملها على قبول وقف إطلاق النار”.

ويعود هذا جزئيا إلى قلقهم من احتمال أن ينقلب غضب المواطنين ضدهم بسبب صور الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وأشارت المجلة، إلى أنه لا يبدو أن إسرائيل تستجيب لتحذيرات أشخاص مثل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أجل “وقف هذا الجنون”.

ويصر المسؤولون الإسرائيليون على أنهم يفعلون ما يجب عليهم من أجل إنقاذ المدنيين، ولكن مستوى المعاناة الفلسطينية يصعب على إسرائيل تفسيره بشكل متزايد، كما قالت المجلة.

في الوقت نفسه، قالت مجلة بوليتيكو، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواجه ضغوطا من الديمقراطيين التقدميين، وبعض الأمريكيين من أجل إنهاء الحرب على غزة، لكن البيت الأبيض، لا يريد بالضرورة وقف القتال، وعلى الأقل ليس بعد.

وأضافت أنه حتى لو فعلت الولايات المتحدة ذلك، فمن المحتمل أن “إسرائيل” لن تستمع لها.