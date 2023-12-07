محمد بن سلمان يُجرّم الدعاء لفلسطين عند الكعبة.. مشهور مصري أحدث المعتقلين

وطن – انتهاكات جديدة للسلطات السعودية تحرم المعتمرين من أبسط حقوقهم وتعيد المملكة لعصر الجاهلية بل إلى ما هو أسوأ من ذلك وفق وصف متابعين، بعد اعتقالات عدة شنتها سلطات ولي العهد محمد بن سلمان وهذه المرة طالت المواطن المصري عبدالرحمن محمد عبدالرحيم أثناء أدائه للعمرة مع والدته.

وبأوامر من ولي العهد ـ حاكم المملكة الفعلي ـ تتصاعد مظاهر القمع والتضييق ضد المتضامنين مع غزة في السعودية، حتى أنها طالت غير السعوديين الذين يقصدون المملكة للحج والعمرة.

عبدالرحمن ليس مواطناً عادياً فهو مشهور في منصة “تيك توك” ويتابعه نحو 1.7 مليون متابع ويعرف في الموقع باسم “زلزال الصعيد” وتم اعتقاله من السلطات دون مراعاة لشعائر دينية أو لوالدة ترافقه لا يحتمل قلبها أذيته أمام عينيها.

ووفق ما نشره حساب “معتقلي الرأي” على منصة إكس فقد “تأكد اعتقال السلطات السعودية للمواطن المصري عبدالرحمن محمد عبدالرحيم المشهور على منصة تيك توك باسم “زلزال الصعيد”.

هذا أحد المقاطع التي نشرها عبدالرحمن تضامناً مع المدنيين في غزة، أثناء وجوده في مكة المكرمة. pic.twitter.com/19TuTpWYja — معتقلي الرأي (@m3takl) December 7, 2023

فيديوهات “زلزال الصعيد” قبل اعتقاله

وأوضح المصدر أن الاعتقال “جرى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بمكة المكرمة عند تواجده لأداء مناسك العمرة برفقة والدته؛ على خلفية نشره فيديوهات تتضمن محتوى يدعم القضية الفلسطينية والمدنيين في غزة”.

مقطعٌ ثانٍ نشره عبدالرحمن دعماً للقضية الفلسطينية pic.twitter.com/oQdGy35qY1 — معتقلي الرأي (@m3takl) December 7, 2023

وشارك حساب “معتقلي الرأي” في تغريدات أخرى مقاطع تظهر تضامنه مع غزة أثناء وجوده في مكة المكرمة دعم فيها القطاع الفلسطيني المحاصر والقضية الفلسطينية بشكل عام.

احد ابناء الصعيد يتكلم عن موضوع زلزال و يطالب السلطات السعودية بالتوضيح pic.twitter.com/6BfrBiWz1v — NmR (@NmRak2) December 7, 2023

وظهر أحد أبناء الصعيد في مقطع مصور ينتقد فيه مشاهير تيك توك الذين يصنعون الترند من قصص تافهة ويتناسون ويتجاهلون التضامن مع زميلهم عبدالرحمن محمد عبدالرحيم، الذي يعاني داخل أقبية النظام السعودي الذي حرمته عملية “طوفان الأقصى” من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي رسميا واللحاق بالإمارات.

و هذا كلام احد اصدقاء زلزال الصعيد عن موضوع اعتقاله pic.twitter.com/HpiGyCpodh — NmR (@NmRak2) December 7, 2023

نظام السيسي: “لاحياة لمن تنادي”

وطالب متابع آخر المسؤولين المصريين بالتدخل لإطلاق سراح “زلزال الصعيد” بعد وجوده لأكثر من شهرين في بلد غير بلده لمجرد تضامنه مع غزة.

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لكن مصر هي الأخرى في عهد عبدالفتاح السيسي وفق متابعين، ليست بأفضل حال من السعودية ولطالما ضيقت على المتضامنين مع غزة واعتقلتهم في ميدان التحرير، حين خرجوا للهتاف لأجل القطاع الفلسطيني وطالبوا القاهرة بفعل أقل ما يمكن فعله وهو فتح معبر رفح.

ويؤكد متابعون بأنه لأول مرة بات يُرى بكل وضوح أن سلوك السلطة السعودية تجاه الأحداث الحالية في فلسطين، هو عار لن يزول ولن يتم محوه من صفحات التاريخ.

وطيلة الأيام الماضية ناشد المواطنين والعقلاء نظام محمد بن سلمان بأن يتخذ موقف سياسياً يتناسب مع سمعه ومكانة المملكة العربية السعودية، لكن ولي العهد الذي بات يلقب بـ”بن شولوم” يعيش في واد آخر ولا حياة لمن تنادي.