قيادي بحماس يكشف الوضع الحالي لعناصر المقاومة في غزة ويصدم إسرائيل (فيديو)

وطن – قال القيادي في حركة حماس “أسامة حمدان” إن مقاومة الشعب الفلسطيني المظفرة بخير، ولا تزال تدير فصول معركة “طوفان الأقصى” في يومها الثاني والستين بقوة وحكمة واقتدار.

وخلال مؤتمر له بشأن التطورات في غزة أضاف أسامة حمدان، أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تسطر ملحمة بطولة وهي تدافع عن شعبها وأرضها وقدسها وأقصاها المبارك، وتثخن في جيش العدو النازي وتردي جنوده وضباطه قتلى وجرحى أو مصابين بإعاقات دائمة وبعمى كامل أو جزئي – في إشارة إلى اعتراف جيش الاحتلال بإصابة 100 من قطعان جنوده في غزة بحالات إصابات بالعين بينها عمى تام مجهول الأسباب –

القيادي في حماس أسامة حمدان: أطمئن أبناء أمتنا وأبناء شعبنا الفلسطيني الصابر الأبي بأن مقاومته المظفرة بخير ولا تزال تدير فصول معركة طوفان الأقصى في يومها الثاني والستين بقوة وحكمة واقتدار pic.twitter.com/Ix8e5WhlBx — TRT عربي (@TRTArabi) December 7, 2023

وأضاف ممثل حركة حماس في لبنان أن “المقاومة لا زالت تدمر الآلة العسكرية الصهيونية المتجبرة من مسافة الصفر، فتخرجها عن الخدمة حيناً، وتجعلها قطعاً متناثرة أحيانا أخرى.”

وتابع “وتحرقها حتى آخر شيء فيها، فيما يتفحم فيها الجنود النازيون القتلة الجبناء والمرتزقة من أصقاع الأرض المختلفة ليشاركوا في جريمة العصر التي تحدث في غزة.

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وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد منذ أيام على أن الاحتلال الإسرائيلي لم ولن يحقق أيا من أهدافه المعلنة وغير المعلنة، وأن المقاومة في غزة جاهزة لإفشال الخطط الإسرائيلية مهما كانت قوة الهجوم العسكري.

وأضاف: هذا شعب صامد صابر مقاوم وفيه مقاومة تثخن في العدو. وأدرك هذا العدو -كما قال- أن ما واجهه من بطولة في الميدان خلال الأيام الماضية تشتد وتزداد اليوم.