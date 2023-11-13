ممثل حماس في الجزائر يفجر مفاجأة عن فصائل المقاومة وأسلحتها التي لم تُجرب بعد (فيديو)

وطن – قال ممثل حركة حماس في الجزائر د. يوسف حمدان، إن المقاومة الفلسطينية “بخير ولم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من إلحاق الضرر بقدراتها العسكرية أو البشرية”.

وخلال مؤتمر صحفي عقد أمام عدد من وسائل الإعلام الجزائرية دعماً للمقاومة الفلسطينية قال حمدان: “اطمئنوا على المقاومة”، مشددا على أنه خلال شهر ويزيد “لم تمس قدرات المقاومة الفلسطينية”.

كلمة ممثل حماس بالجزائر تلقى تفاعلا

وأشار ممثل حماس في الجزائر يوسف حمدان، إلى أن من يخوض المعركة في الوقت الحالي 5 آلاف من كتائب القسام فقط من إجمالي 40 ألف مقاتل.

وقال إن المجاهدين الذين يخوضون المعركة حالياً لا يتجاوز عددهم الخمسة آلاف “وهناك 35 ألف مجاهد آخرين ينتظرون لحظة الالتحام التي تجدونها في المثلث الأحمر” مثلث العزة” المقلوب الذي قلب الهزيمة إلى انتصار.”

ويستخدم “المثلث الأحمر المقلوب” كرمز للإشارة إلى الأهداف في الفيديوهات التي تبثها القسام لتدمير آليات العدو، ويعتبر البعض أن العلامة الحمراء هي إشارة إلى العلم الفلسطيني، الذي يحتوي على مثلث أحمر.

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أسلحة لم تجرّب بعد بحوزة القسام

وكشف “حمدان” أيضا أن هناك أسلحة بين يد المقاومة لم يتم تجريبها حتى هذه اللحظة في الحرب مع جنود الاحتلال، واستدرك “هذا ليس اعتداداً بالنفس بل كرم من الله.”

وأوضح ممثل حركة حماس بالجزائر، أن الحديث عن هدنة وشكية في غزة هو مجرد وهم وتكذيب للواقع المعاش ومحاولة بائسة للتضليل، دون وجود مساعي لتطبيق ذلك.

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وأكد في هذا السياق، أن حماس مستعدة لعقد صفقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل كامل مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما تطرق ممثل حماس بالجزائر، إلى ما تشهده المستشفيات بقطاع غزة وتواصل استهداف الاحتلال للمدنيين العزل الأبرياء في سيارات الإسعاف، ومداخل المستشفيات ضاربًا بكل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط أمام صمت دولي رهيب.