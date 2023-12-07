الاحتلال يعتقل مدير مكتب “العربي الجديد” في غزة الصحفي ضياء الكحلوت

وطن – كشف موقع “العربي الجديد” الإخباري أن حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات الاحتلال في غزة طالت مراسل العربي الجديد في غزة ومدير مكتبها هناك ضياء الكحلوت.

وأوضح المصدر أن “الكحلوت” اعتقل من شارع السوق في بيت لاهيا، مع مجموعة من أشقائه وأقاربه، وغيرهم من المدنيين”.

وزعمت السلطات الإسرائيلية أن “المعتقلين من عناصر المقاومة واعتقلتهم بعد استسلامهم”، فيما يثبت اعتقال الكحلوت أن رواية الاحتلال تأتي ضمن نشره المتكرر للأكاذيب والأخبار المضللة.

معاملة إجرامية مهينة

وتعمّد الاحتلال إجبار الغزّيين ومن بينهم ضياء الكحلوت على خلع ثيابهم وتفتيشهم وإذلالهم عند اعتقالهم.

وذكرت شقيقة ضياء بأن قوات الاحتلال أجبرت الصحفي على ترك طفلته من ذوي الإعاقة ندى ثم اعتقلته تحت تهديد السلاح.

وأضافت أن جنود الاحتلال جرّدوا كحلوت من ملابسه كحال جميع المعتقلين واعتدت عليه مع أصدقائه بالضرب المبرح.

وقال محمد الكحلوت إن قوات الاحتلال عمدت إلى حرق عدة منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا.

وشن الاحتلال حملات اعتقال عشوائية بحق من تبقى من السكان شمال قطاع غزة بعد الاعتداء على الأهالي بالضرب.

ومع اعتقال مراسل العربي الجديد ضياء الكحلوت يرتفع عدد الصحافيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 44 صحافياً، بينهم 41 في الضفة الغربية وثلاثة في غزة.

أين اقتيد المعتقلون في بيت لاهيا؟

وبحسب ما ذكره الأهالي ونقله “العربي الجديد” تم اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة وأظهرت اللقطات المصورة اتباع الاحتلال لأساليب إجرامية ومهينة.

وأظهرت لقطات مصورة المعتقلين الفلسطينيين داخل آليات عسكرية إسرائيلية، تغادر شارع السوق في بيت لاهيا نحو جهة غير معلومة.

ونشر الصحفي السوري قتيبة ياسين تغريدة على منصة إكس أكد فيها تعمد سلطات الاحتلال تضليل العالم بادعاء اعتقال عناصر من المقاومة بعد استسلامهم ليتبين أنهم مدنيون ومن ضمنهم ضياء الكحلوت.

الزميل الصحفي ضياء الكحلوت مدير مكتب صحيفة العربي الجديد اعتقله جيش الاحتلال في بيت لاهيا مع إخوته، ثم بعد ذلك ظهر في مقطع الفيديو بين المعتقلين الذين صورهم جيش الاحتلال على أنه قبض على عناصر من المقاومة بعد استسلامهم#Gaza_Geniocide #Gaza pic.twitter.com/5vmCwUmSTC — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 7, 2023

وذكر موقع “العربي الجديد” أن انقطاع الاتصال مع مراسلها كان منذ ظهر، الخميس 7 كانون الأول/ديسمبر قبل أن يتم العلم لاحقاً بخبر اعتقاله من عائلته.

تعليق رئيس تحرير العربي الجديد

ونقل المصدر عن رئيس تحرير الموقع حسام كنفاني قوله إنّ “الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد اعتقال الصحافيين واستهدافهم واغتيالهم”.

والهدف من هذا الأسلوب “منع الصحافة من توثيق جرائم الاحتلال ومجازره في قطاع غزّة” وفق كنفاني.

وعما يمكن فعله لإنقاذ زميلهم قال رئيس تحرير العربي الجديد: “سنقوم بكل الجهود الممكنة، بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق وحرية الصحافيين في العالم، لتحديد مكان وجود زميلنا ضياء، وإطلاق سراحه بأسرع وقت”.

وكان المرصد الأورومتوسطي قد أكد توثيق اعتقال صحافيين وأطباء وأكاديميين وكبار سن من مراكز نزوح شمال غزة بعد تعريتهم.

وفي أبرز شهاداته لما عاشه الصحفي ضياء الكحلوت قبل اعتقاله أكد مراسل العربي الجديد أن “الحرب طويلة ومدمرة في قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع في هذا الأيام عملياته البرية”.

وأوضح الصحفي أن “الجيش توغل في مناطق جديدة في قطاع غزة، خاصة في مناطق مخيم جباليا، الذي يضم نصف مليون فلسطيني”.