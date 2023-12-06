هل الجزائر مع فلسطين؟ وإلى أي مدى؟.. مقال عبد الرزاق مقري يثير جدلا

وطن – أثار مقال السياسي والكاتب عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) جدلا واسعا في البلاد خاصة بين أنصار النظام الجزائري ودفعهم للتلميح بأنه يسعى إلى المنافسة على السلطة عبر ما قيل إنها “حملة انتخابية ملغمة” وحمل المقال عنوان: “هل الجزائر مع فلسطين وإلى أي مدى؟”.

واستعرض المقال الذي نشر على 3 أجزاء السياق التاريخي لموقف دولة الجزائر من القضية الفلسطينية، ولفت فيه عبد الرزاق مقري إلى أن ما وصفه “بالذباب الإلكتروني لم يهدأ عن إصدار البيانات لتثمين ومدح السلطات الجزائرية حيال موقفها من فلسطين”.

وأوضح أن الهدف من مقاله ألا يكون مقصراً في الضغط الحقيقي على النظام السياسي ليقوم بواجبه كاملاً تجاه فلسطين ويقصد به ما وصفه “بأداء المهمة كاملة أمام الله وبعونه وتسجيل الموقف للتاريخ”.

موقف الجزائر من فلسطين

وزعم الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في المقال، إنه بعد عملية طوفان الأقصى في غزة “لا يوجد شيء مميّز قدمته الجزائر إلى الآن للفلسطينيين في محنتهم الجارية على أرض غزة وكذا في الضفة الغربية”.

ويأتي ذلك على الرغم من موقفها المشكورة عليه والذي كان ضمن ظروف خاصة قبل عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما ذكره مقري.

وأوضح المسؤول الجزائري السابق عن مواقف الجزائر بأنه لم يكن “الخطاب الرسمي بالنسبة لغيرها متقدماً ولا حديثاً سمعناه من المسؤولين عن الإدانة الواضحة للولايات الأمريكية المتحدة عن تخطيطها ومشاركتها في الجريمة”.

لا تحركات جادة لإنقاذ غزة

كما أن “الجسر الجوي الذي تم التصريح به سابقاً لم يظهر أثناء أيام الهدنة، ولا سُمح للشعب الجزائري أن يُعبر عن غضبه من الصهاينة وحليفهم الأمريكي، وعن تضامنه مع إخوانه المظلومين، كغيره من الشعوب” حسب مقري.

وأردف الكاتب الجزائري بأنه حتى “المواد العينية التي جمعها الهلال الأحمر في الجزائر مع بعض الجمعيات لم تجد طريقها لمن جُمعت لهم، ولا كان للجزائر دور دبلوماسي مؤثر واضح في حشد القوى الدولية لصالح غزة”.

وأكد أن بلاده لم تستطع حتى “نقل المرضى والجرحى من غزة إلى المستشفيات الجزائرية كما تفعل بعض الدول أخرى (في إشارة إلى تركيا وقطر)”.

ولكن رغم ذلك ثمة في الأحزاب والشخصيات والإعلاميين والنواب من يكرر و يبالغ في التثمين والمدح والشكر للسلطة المتحكمة.

ومن أبرز ما ذكره عبد الرزاق مقري في مقاله:

-القول بأن مصر رفضت مرور المساعدات والمساهمات الجزائرية، قول لا يستر التقصير، فالمساعدات التي تعطلت مساعدات شعبية، والجسر الجوي إنما تضمنُه الدولة.

-هل يعقل أن ترفض مصر الحمولات الإغاثية الجزائرية الرسمية، وأين هو إذن وزن دولتنا إن كان المنع المصري حقاً؟ وأين هو جزاء الخدمة العظيمة التي قدمتها الجزائر بإرجاعها مصر إلى الاتحاد الافريقي بعد تعليق عضويتها على إثر الانقلاب العسكري الذي قام به ” الجنرال السيسي” على الرئيس الشرعي “الشهيد مرسي”؟

– لم نسمع في حقيقة الأمر تصريحا رسميا بخصوص الرفض المصري للمساعدات الجزائرية لأهلنا في غزة.

-ما قامت به نقابتا القضاة والمحامين تحت عنوان “العدالة للشعب الفلسطيني” عمل مهم، في انتظار تجسيد مخرجاته، ولكن هذا جهد المقل

-لا تتحمل الدولة الجزائرية التي تتشكل فيها نقابة القضاء والمحامين أي تكلفة سياسية أو تبعات قانونية بخصوص خطوتها

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محاولات ساذجة لإظهار بطولة جزائرية غائبة

وتحدث الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عما وصفها بطرق ساذجة تجعل الأمم تضحك على ما يدور من أخبار مزيفة مخجلة في الوسائط الاجتماعية.

ومن تلك الأخبار وفق “مقري” أن طيارا جزائريا استطاع أن يخادع الجيش الإسرائيلي وينزل بطائرته المحملة بالبضائع في غزة “التي لا يوجد فيها أصلا مطار”.

وانتشرت أنباء مزيفة زعمت أن البوارج الجزائرية اعترضت في عرض البحر سفينة ألمانية محملة بالسلاح متجهة للكيان الصهيوني، حسب مقري.

وعلق المسؤول الجزائري السابق عن ذلك: “لقد كان من المفروض أن يقبض على مروجي هذه الأكاذيب، والغريب في الأمر أن ثمة من المثقفين وأصحاب المكانة من حدثني يستفسر عن هذه الحوادث “العظيمة” التي لم تتحدث عنها وكالات الأنباء ولا سمعنا بها في القنوات الشائعة، والتي لا يقبلها العقل تماماً”.

وخلص مقري إلى أن “المعايير التي يُقيّم بها أداء الجزائر ليست المعايير التي تُحاسَب بها الدول العربية العميلة المطبّعة، ولكن معايير تقييم أداء بلدنا بخصوص دعم القضية الفلسطينية تتعلق بدولة قامت على أساس ثورة تحريرية كبرى وتضحيات جسيمة على نحو ما هي عليه القضية الفلسطينية اليوم”.

مقال الدكتور #عبد_الرزاق_مقري الأخير في سياقاته السياسية بمعزل عن قصة منعه من السفر يحتاج عملية "فك شفرة "

الرجل أكثر العارفين بقدسية ملف فلسطين في السياسة الخارجية الجزائرية قبل ما كتبه اليوم كان عبّر عن تضرر مصالحه المادية في منعه من السفر ..

جرأة مقري الخطيرة في تحويل مسار… pic.twitter.com/hqpe1kcYA8 — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) December 5, 2023

ولقي مقال عبد الرزاق ضجة وحالة غضب في أوساط موالي النظام الجزائري ومنهم الإعلامي أحمد حفصي الذي وصف في تغريدة له على منصة إكس جرأة مقري بالخطيرة.

وتساءل حفصي حول ذلك: “هل بدأ مقري حملة انتخابية مبكرة ملغمة .. مقري مطالب أخلاقيا بتوضيح خلفيات موقفه لقطع الطريق أمام أي تأويلات!!”.

وقال أحمد حفصي إن “مقال الدكتور عبد الرزاق مقري الأخير في سياقاته السياسية بمعزل عن قصة منعه من السفر يحتاج عملية “فك شفرة.”

منع عبد الرازق مقري من السفر

وكان مقري قد أعلن في 30 نوفمبر الماضي، أنه كان قد أهم بالسفر خارج الوطن “فإذا بي أخبر في موقع شرطة الحدود أنني ممنوع من الخروج.”

وتابع “وعند مناقشتي الضابط الذي كلف بإخباري وجدته لا يعرف شيئا عن الموضوع سوى أنني ممنوع وأنه لا يعرف غير هذا.”

لقد منعت من السفر خارج الوطن.

كنت قبل يومين أهم بالسفر خارج الوطن فإذا بي أخبر في موقع شرطة الحدود أنني ممنوع من الخروج، وعند مناقشتي الضابط الذي كلف بإخباري وجدته لا يعرف شيئا عن الموضوع سوى أنني ممنوع وأنه لا يعرف غير هذا. المقال كاملاً عبر الرابط:https://t.co/UHN6zITfhh — Abderrazak Makri عبد الرزاق مقري (@AbderrazakMAKRI) November 30, 2023

وأوضح عبد الرازق مقري أنه تأكد لديه أن سبب منعه من مغادرة التراب الوطني له علاقة بالقضية الفلسطينية.

وأكمل أنه “بغض النظر عن السبب وعن قضيتي الشخصية فإن هذا الإجراء الأمني المخالف للدستور والقوانين ولمبادئ الحقوق الأساسية للمواطن يدل على استخفاف السلطات بظروف ومصائر الناس، دون أي اكتراث بما قد يلحق المسافر من الأذى في مصالحه المادية والمعنوية والنفسية وربما الصحية والتعليمية وغير ذلك، وكذا مصالح من لهم علاقة به وبسفره.”