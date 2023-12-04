وصول أول مجموعة من الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في قطر (شاهد)

وطن – وصلت، الاثنين، أول مجموعة من الفلسطينيين من قطاع غزّة للعلاج في دولة قطر على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات الجوية الأميرية.

وقالت “لولوة الخاطر” وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه يوم أمس- انطلاقا من أواصر الأخوة واستجابة للواجب الديني والقومي والإنساني- بمبادرة لعلاج ١٥٠٠ من الأشقاء الفلسطينيين المصابين جّراء العدوان على قطاع غزّة، إضافة إلى كفالة ٣٠٠٠ من الأطفال الذي فقدوا والديهم في قطاع غزة.”

#اوقفوا_العدوان_على_غزة 🇵🇸 بحمدالله وفضله وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزّة للعلاج في دولة قطر على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات الجوية الأميرية. كان سمو أمير دولة قطر قد وجّه يوم أمس- انطلاقا من أواصر الأخوة واستجابة للواجب الديني والقومي والإنساني-… https://t.co/niv3yLgPqO pic.twitter.com/OEeamZPQCb — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) December 4, 2023

وشكرت الوزيرة القطرية في تغريدة على حسابها بموقع (إكس) السلطات المصرية لا سيما وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري على تعاونهم وتسهيلاتهم في عملية النقل.

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وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية القطرية، في بيان لها أنها أوفت بتعهدها لدعم “أونروا” بمبلغ 65.7 مليون ريال (18 مليون دولار) لعام 2023 و2024.

وأوضحت في بيان لها أنها “عجلت بالوفاء بتعهدها للأونروا؛ بسبب الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني”.

قطر تفي بتعهدها لدعم "أونروا" بمبلغ 65.7 مليون ريال لعامين#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/1UOUITrb2n — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 4, 2023

نشطاء يشيدون بجهود قطر لدعم غزة

ولاقت خطوة قطر في علاج مصابي الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة ترحيبا واسعا وثناء على مواقع التواصل.

ورأى رواد هذه المواقع أن هذه اللفتة الإنسانية ليست بغريبة على قطر حكومة وشعبا، بعد الدور الكبير في إطلاق سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي وأطنان المساعدات التي قدمت لأهالي غزة.

وفي هذا السياق علق “عثمان سعيد”: “بارك الله في دولة قطر- موقفها موقف شريف وكريم”.

وعقب آخر: “الله يجزاك خير يا سفيرة السلام ويبارك في جهودكم ويشفي كل مريض.”

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال في تصريحات لقناة “الجزيرة” إن عملية التفاوض مستمرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا أن الدوحة متفائلة من خلال الجهود المبذولة بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة.

وأضاف أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب غزة يصعب جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والمطلوب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات تضمن دخول المساعدات إلى غزة.

وأكد “الأنصاري” أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجّه بعلاج 1500 مصاب من قطاع غزة وكفالة ما لا يقل عن 3 آلاف يتيم من غزة، مشيرا إلى أن 37 طائرة انطلقت من قطر على متنها 1219 طنا من المساعدات لإغاثة غزة.