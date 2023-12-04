Close Menu
    الهدهد

    وصول أول مجموعة من الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في قطر (شاهد)

    وجه أمير قطر بمبادرة لعلاج 1500 من الفلسطينيين المصابين جّراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، إضافة إلى كفالة 3000 يتيم
    خالد الأحمدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    وصول جرحى غزة للعلاج في قطر
    وصول جرحى غزة للعلاج في قطر

    وطن – وصلت، الاثنين، أول مجموعة من الفلسطينيين من قطاع غزّة للعلاج في دولة قطر على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات الجوية الأميرية.

    وقالت “لولوة الخاطر” وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه يوم أمس- انطلاقا من أواصر الأخوة واستجابة للواجب الديني والقومي والإنساني- بمبادرة لعلاج ١٥٠٠ من الأشقاء الفلسطينيين المصابين جّراء العدوان على قطاع غزّة، إضافة إلى كفالة ٣٠٠٠ من الأطفال الذي فقدوا والديهم في قطاع غزة.”

    وشكرت الوزيرة القطرية في تغريدة على حسابها بموقع (إكس) السلطات المصرية لا سيما وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري على تعاونهم وتسهيلاتهم في عملية النقل.

    • اقرأ أيضا:
    الملهم القطري “غانم المفتاح” يشارك في إيصال مساعدات بلاده إلى غزة

    وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية القطرية، في بيان لها أنها أوفت بتعهدها لدعم “أونروا” بمبلغ 65.7 مليون ريال (18 مليون دولار) لعام 2023 و2024.

    وصول جرحى غزة للعلاج في قطر
    نقل عدد من جرحى غزة إلى قطر لإتمام علاجهم

    وأوضحت في بيان لها أنها “عجلت بالوفاء بتعهدها للأونروا؛ بسبب الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني”.

    نشطاء يشيدون بجهود قطر لدعم غزة

    ولاقت خطوة قطر في علاج مصابي الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة ترحيبا واسعا وثناء على مواقع التواصل.

    ورأى رواد هذه المواقع أن هذه اللفتة الإنسانية ليست بغريبة على قطر حكومة وشعبا، بعد الدور الكبير في إطلاق سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي وأطنان المساعدات التي قدمت لأهالي غزة.

    وفي هذا السياق علق “عثمان سعيد”: “بارك الله في دولة قطر- موقفها موقف شريف وكريم”.

    وصول جرحى غزة للعلاج في قطر
    إشادة كبيرة بخطوة قطر نقل عدد من جرحى غزة للعلاج في قطر

    وعقب آخر: “الله يجزاك خير يا سفيرة السلام ويبارك في جهودكم ويشفي كل مريض.”

    وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال في تصريحات لقناة “الجزيرة” إن عملية التفاوض مستمرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا أن الدوحة متفائلة من خلال الجهود المبذولة بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة.

    وأضاف أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب غزة يصعب جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والمطلوب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات تضمن دخول المساعدات إلى غزة.

    وأكد “الأنصاري” أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجّه بعلاج 1500 مصاب من قطاع غزة وكفالة ما لا يقل عن 3 آلاف يتيم من غزة، مشيرا إلى أن 37 طائرة انطلقت من قطر على متنها 1219 طنا من المساعدات لإغاثة غزة.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.