“الحوثي” تستهدف إيلات بدفعة صواريخ باليستية أطلقتها نحو أهداف عسكرية

وطن – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، أنها وراء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، وتوعدت بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الكيان المحتل حتى يتوقف “العدوان” على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت الجماعة التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن منذ 2014، أنها استهدفت برشقات صاروخية مناطق داخل الكيان الاسرائيلي ردا على الإعتداءات الإسرائيلية والمحازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وذكرت الجماعة اليمنية المسلحة في بيان نشره العميد “يحيى سريع” أن ما وصفته “بالقوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية” أطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وأضافت -بحسب البيان المذكور- أن عناصرها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، “نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة” وفق نص البيان.

وكانت إسرائيل أعلنت، في وقت سابق، الأربعاء، إطلاق صافرات الإنذار في إيلات.وعقب التحذير أكد الجيش الإسرائيلي “رصد صاروخ أرض أرض تم إطلاقه نحو أراضي إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح في منطقة البحر الأحمر”.

وأضاف جيش الاحتلال: “لم يعبر الهدف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم يشكل خطرا على المدنيين”.

🔴 The launch of a surface-to-surface missile toward Israeli territory was identified and successfully intercepted in the area of the Red Sea by the Arrow Aerial Defense System.

The target did not cross into Israeli territory and sirens sounded according to protocol.

— Israel Defense Forces (@IDF) December 6, 2023