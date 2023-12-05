“لماذا يا حماس؟”.. خطبة نارية لداعية سعودي تلقى تفاعلا (فيديو)

وطن – تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي خطبة نارية للداعية السعودي “مصلح العلياني” يدعو فيها إلى نصرة أهالي غزة بالمال والعتاد والسلاح، ويقول إن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ليست كما يصفها المثبطون فقط ضد حماس، بل ضد كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين في العالم.

وردد العلياني الذي غادر السعودية إلى سوريا عام 2013 على المنبر بعض الأسئلة الاستنكارية التي يوجهها البعض لحركة حماس بعد عملية طوفان الأقصى ورد عليها: “لماذا يا حماس قاتلتم اليهود وهيجتموهم على غزة حتى أبادوها.. أليس الأولى أن تبقوا محاصرين خانعين لليهود حتى لا يقصفوا الناس.”

مصلح العلياني يخطب عن حماس وغزة

وتابع الشيخ الذي بدا متوشحاً بالكوفية الفلسطينية في رده بأسلوب استنكاري مماثل: “أليس الأولى بكم أن تجعلوا اليهود يحكموا أرضكم وبلادكم وينتهكوا أعراضكم ولا يقصفوا البلاد والعباد.”

واستدرك مصلح العلياني: “هذا سؤال بعض المسلمين الذين لم يفهموا حقيقة الصراع في فلسطين، ولم يعلموا أن اليهود يريدون أن يستسلم المسلمون ويحكموهم ويذلوهم كما فعلوا في مناطق أخرى في فلسطين.”

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وأردف أن المجاهدين “لو لم يبدؤوا في تحرير أرضنا من اليهود لازداد اليهود في طغيانهم.”

وتابع العلياني متحدثاً عن المحبطين العرب: “يريدونك ان تقتنع أن المعركة بين حماس وإسرائيل، وأن تقتنع أن أناساً قد تقاسموا على قطعة أرض، ولكل منهم حق فيها، كما أقنعوا العرب أن قضية سوريا هي بين حاكم وشعب، لا علاقة لهم بهم، وكما أقنعوك أن قضية العراق طائفية وليست غزو كافر غاشم، وكذلك في ليبيا وتونس حتى ينفردوا بالمجتمعات الإسلامية.”

وتابع الشيخ العلياني بنبرة حماسية: “اليوم يوم الملحمة، لا رأفة بالمجرمين ولا مرحمة.”

واستشهد بقصيدة يقول فيها: “نار الحروب تسعرت وتلهبت .. وقلوبنا من غيضها تتسعرا.. دول النفاق تجمعت في حربنا ولسانهم نحن القوى لن نقهرا .. قد أجمعوا بسلاحهم وعتادهم من كل فج كافر متجبرا”.

والشَيخ مصَلح العليَاني هو شَيخ وداعية إسلامي سعودي ولد في المملكة العربية السعودية. ويقيم حاليًا في سوريا بسبب وضعه على قائمة المطلوبين في المملكة العربية السعودية.

وسبق أن هاجم هيئة الترفيه وحزن على مصير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.