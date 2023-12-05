“استقالة وائل الدحدوح من قناة الجزيرة” .. المراسل يردّ وينهي الجدل

وطن – نشرت حسابات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر ادعت فيه أن مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح قدم استقالته بعد أن رفض المغادرة من مدينة خانيونس إلى مصر من ثمّ قطر.

وبحسب الإدعاء فإنّ قطر طلبت من وائل الدحدوح مغادرة خانيونس حيث يتواجد، إلى الأراضي المصرية ومن ثم إلى قطر بناءً على طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما زعم متداولو الخبر أن وائل لم يظهر على شاشة الجزيرة منذ أمس .

وتبيّن أن الخبر غير صحيح، وفقاً لمنصّة “تيقن” على فيسبوك.

وقالت المنصة إن فريقها تواصل مع مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، والذي نفى صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أنها محض إشاعات ولا أساس لها من الصحة.

كما نوّه الدحدوح إلى ظهوره المستمر عبر البث المباشر بشكل يومي في إشارة إلى عدم صحة ما يتم تداوله.

كما عاد فريق تيقّن إلى البث الخاص بشاشة الجزيرة اليوم الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣، حيث ظهر الدحدوح عبر البث المباشر من قطاع غزة عدة مرات خلال الساعات الماضية لنقل صورة الأحداث الواقعة في القطاع.

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يذكر أن وائل الدحدوح فقد زوجته وعدداً من افراد عائلته شهداء، بعد قصف منزل نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في الـ25 أكتوبر الماضي .

وفي اليوم الـ60 من الحرب على غزة، واصلت قوات الاحتلال هجومها البري وقصفها الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع، بينما تستبسل المقاومة الفلسطينية في التصدي لجيش الاحتلال، وتكبّده خسائر فادحة في الأرواح والآليات .

وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول عدد الشهداء إلى أكثر من 16 ألف شهيد، ونحو 40 ألف مصاب .