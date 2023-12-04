ملك المغرب بضيافة محمد بن زايد وشراكة جديدة تعبد الطريق نحو إسرائيل

وطن – أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة تلقاها من رئيسها محمد بن زايد آل نهيان، ووقع الطرفان على شراكة أعادت الحديث عن مساع دول التطبيع مع إسرائيل لدعم ما وصفه متابعون “بمحور الشر اللاهث خلف الانبطاح للاحتلال”.

وتحدثت وسائل إعلام عن توقيع المغرب والإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية وصفها متابعون بأنها “تعزز الذل والانبطاح تحت عباءة عراب اتفاقيات التطبيع” في إشارة للنظام الإماراتي الذي دعم كل حركات الانقلاب والتمرد في العالم العربي وتجاهل كل مآسي الشعب الفلسطيني في غزة مصراً على علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي.

وضمن ردود الأفعال على هذه الزيارة ذكر الصحفي أحمد حفصي أن تلك الزيارة “تعبد الطريق لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مستوطنة إسرائيلية في الإمارات وأخرى في المغرب.”

محور الشرّ يعبد الطريق لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا !

🚨المستوطنة الإسرائيلية في الخليج #الإمارات و المستوطنة الإسرائيلية في شمال أفريقيا #المغرب

🚨نحو شراكة استراتيجية في الذل والانبطاح تحت عباءة العراب #إسرائيل !

زيارة #محمد_السادس الى #أبوظبي ..رقصة الديك… pic.twitter.com/mTy4E2WWm0 — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) December 4, 2023

21 طلقة على ملك المغرب

ولدى وصول موكب ملك المغرب محمد السادس إلى قصر الوطن، جرت مراسم استقبال رسمية وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الملك المغربي، حسبما نقله موقع البوابة الوطنية للمملكة المغربية.

اقرأ أيضا:

ورافق ملك المغرب محمد السادس خلال الزيارة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة.

وتحدثت وسائل إعلام إماراتية عن توقيع شراكة تهدف إلى “الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، وتطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”.

عنون زيارة محمد السادس للإمارات : كيانان تابعان لإسرائيل يجتمعان في أبو ظبي لتنفيذ أوامر سيدهما الإسرائيلي للعمل على مؤامرات ضد البعبع الجزائري الذي يقلق قتلة الأطفال و النساء.

و بمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين — صدق الله العظيم — الوطنيون الجزائريون (@PatriotsDZ) December 4, 2023

ونشر حساب وطنيون جزائريون عن الزيارة: “عنوان زيارة محمد السادس للإمارات: كيانان تابعان لإسرائيل يجتمعان في أبو ظبي لتنفيذ أوامر سيدهما الإسرائيلي للعمل على مؤامرات ضد البعبع الجزائري الذي يقلق قتلة الأطفال و النساء”.

وذكر الكاتب والإعلامي المغربي نور الدين لشهب في تصريحات نقلها موقع عربي 21، أن المغرب لا يحتاج إلى وسيط في علاقته مع إسرائيل، زاعماً أن علاقة التطبيع المغربي الإسرائيلي تختلف تماما عن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي أو البحريني الإسرائيلي.

وأضاف أن المغرب له جالية يهودية في إسرائيل، والاتفاق الموقع بينه وبين الاحتلال هو استئناف للعلاقات. وزعم أن المغرب له رؤيته الخاصة لإدارة العلاقة مع إسرائيل، وله قواه الحية التي تعبر عن مواقف قوية إزاء التطبيع، وقبل ذلك عنده مخزن له ذاكرة قوية وتجربة في إدارة العلاقات الدولية.