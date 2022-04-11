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محمد بن زايد على مائدة ملك المغرب .. زيارة مفاجئة أثارت شكوكا حول سببها (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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محمد بن زايد على مائدة محمد السادس watanserb.com
محمد بن زايد على مائدة محمد السادس

وطن – أجرى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي زيارة مفاجئة، للمغرب التقى خلالها الملك محمد السادس، وأثارت شكوكا حول طبيعتها والهدف من ورائها.

وبحسب صور نشرها الديوان الملكي المغربي، فقد ظهر ابن زايد على مائدة إفطار رمضانية أقامها ملك المغرب محمد السادس على شرفه قبل يومين بالإقامة الملكية في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن محمد بن زايد، تبادل مع ملك المغرب خلال المأدبة التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تبادل ابن زايد ومحمد السادس، “الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع الإمارات والمملكة المغربية. متمنيين للبلدين دوام التقدم والرفعة والازدهار”. بحسب بيان الوكالة

زيارة مفاجئة 

ولم يكشف الديوان المغربي وكذلك وكالة الأنباء الإماراتية، أي تفاصيل أخرى عن هذه الزيارة المفاجئة. لكن نشطاء تساءلوا عن سببها وتوقيتها مثيرا الشكوك حول هدف ولي عهد أبوظبي من لقائه ملك المغرب.

وحضر هذه المأدبة أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي هزاع بن زايد، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

ويشار إلى أنه في مارس الماضي، تسببت استجابة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، لملك المغرب محمد السادس وإعلان دعمه للمغرب في قضية الصحراء الغربية، في موجة غضب كبيرة ضد حكومته بإسبانيا.

ورصدت تظاهرات عدة في إسبانيا خلال الأيام الماضية ضد حكومة “سانشيز”. حيث طالب الإسبانيون بإعطاء الشعب الصحرواي حق تقرير مصيره.

جدير بالذكر أيضا أن هذه الزيارة تأتي في ظل توتر كبير وغير مسبوق في العلاقات بين المغرب وجارتها الجزائر، وصل حد قطع العلاقات وسحب السفراء.

كما أنه معروف أن الإمارات هي السبب الرئيسي وراء تطبيع المغرب مع إسرائيل، أيام حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حيث أقنع محمد بن زايد ملك المغرب بالتطبيع على غرار ما فعل هو قبله. مقابل دعم أمريكا لملف الصحراء الغربية المتنازع عليه.

هذا اللقاء سخر منه أحد النشطاء بقوله:”المفروض الشيطان بيكون مربوط في رمضان!”.

فيما غرد آخر:”خدوا بالكم من الشيطان الرجيم خدوا بالكم اوي. اقرؤا عليه ايه الكرسي هيتحرق. انا اعرف انهم مسلسلين”.

ويشار إلى أنه وبعد انصياع ملك المغرب لضغط الإمارات وتحوله لدمية بيد أبوظبي حيث لحق بقطار التطبيع، هنأه ابن زايد بهذه الخطوة وأثنى عليها وباركها.

وكتب محمد بن زايد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) بتاريخ 10 ديسمبر 2020 ما نصه:”نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية. وبقرار الرباط إستئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.”

كما تابع مشيدا بالتطبيع مع الاحتلال:”خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة”.

(المصدر: رصد وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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