محمد بن زايد على مائدة ملك المغرب .. زيارة مفاجئة أثارت شكوكا حول سببها (شاهد)

وطن – أجرى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي زيارة مفاجئة، للمغرب التقى خلالها الملك محمد السادس، وأثارت شكوكا حول طبيعتها والهدف من ورائها.

وبحسب صور نشرها الديوان الملكي المغربي، فقد ظهر ابن زايد على مائدة إفطار رمضانية أقامها ملك المغرب محمد السادس على شرفه قبل يومين بالإقامة الملكية في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط.

الديوان الملكي في المغرب: عمق روابط الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، التي تجمع على الدوام، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة pic.twitter.com/DFY3YiWmpk — Adel Zobairi عادل الزبيري (@ZobairiAdel) April 9, 2022

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن محمد بن زايد، تبادل مع ملك المغرب خلال المأدبة التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تبادل ابن زايد ومحمد السادس، “الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع الإمارات والمملكة المغربية. متمنيين للبلدين دوام التقدم والرفعة والازدهار”. بحسب بيان الوكالة

زيارة مفاجئة

ولم يكشف الديوان المغربي وكذلك وكالة الأنباء الإماراتية، أي تفاصيل أخرى عن هذه الزيارة المفاجئة. لكن نشطاء تساءلوا عن سببها وتوقيتها مثيرا الشكوك حول هدف ولي عهد أبوظبي من لقائه ملك المغرب.

وحضر هذه المأدبة أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي هزاع بن زايد، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

ويشار إلى أنه في مارس الماضي، تسببت استجابة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، لملك المغرب محمد السادس وإعلان دعمه للمغرب في قضية الصحراء الغربية، في موجة غضب كبيرة ضد حكومته بإسبانيا.

ورصدت تظاهرات عدة في إسبانيا خلال الأيام الماضية ضد حكومة “سانشيز”. حيث طالب الإسبانيون بإعطاء الشعب الصحرواي حق تقرير مصيره.

جدير بالذكر أيضا أن هذه الزيارة تأتي في ظل توتر كبير وغير مسبوق في العلاقات بين المغرب وجارتها الجزائر، وصل حد قطع العلاقات وسحب السفراء.

كما أنه معروف أن الإمارات هي السبب الرئيسي وراء تطبيع المغرب مع إسرائيل، أيام حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حيث أقنع محمد بن زايد ملك المغرب بالتطبيع على غرار ما فعل هو قبله. مقابل دعم أمريكا لملف الصحراء الغربية المتنازع عليه.

هذا اللقاء سخر منه أحد النشطاء بقوله:”المفروض الشيطان بيكون مربوط في رمضان!”.

فيما غرد آخر:”خدوا بالكم من الشيطان الرجيم خدوا بالكم اوي. اقرؤا عليه ايه الكرسي هيتحرق. انا اعرف انهم مسلسلين”.

ويشار إلى أنه وبعد انصياع ملك المغرب لضغط الإمارات وتحوله لدمية بيد أبوظبي حيث لحق بقطار التطبيع، هنأه ابن زايد بهذه الخطوة وأثنى عليها وباركها.

نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط إستئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 10, 2020

وكتب محمد بن زايد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) بتاريخ 10 ديسمبر 2020 ما نصه:”نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية. وبقرار الرباط إستئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.”

كما تابع مشيدا بالتطبيع مع الاحتلال:”خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة”.

(المصدر: رصد وطن)

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