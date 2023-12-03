“من وين أجيب غيرك”.. طفل فلسطيني يقبل قدم شقيقه الشهيد في وداع مأساوي (فيديو)

وطن – مع معاودة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته الوحشية على قطاع غزة، عادت مشاهد الحزن والأسى والفجائع لتطغى على المشهد اليومي في القطاع المحاصر.

وتداول نشطاء عى مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني، وهو يودع شقيقه الذي فجع باستشهاده جراء قصف إسرائيلي على منطقة الزيتون بقطاع غزة ويطلب ممن حوله أن يدفنوه معه.

"ادفنوني معاه".. بحرقة وألم طفل فلسطيني يودع شقيقه الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي على منطقة الزيتون بقطاع #غزة #الجزيرة_مباشر https://t.co/craF2LxuS8 pic.twitter.com/azAlez9G50 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 3, 2023

مشهد مؤثر لطفل فلسطيني يودع شقيقه الشهيد

وقامت طائرات الاحتلال الأحد، بقصف مربع سكني في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

وبدا الطفل المكلوم وهو يجلس قرب جثة شقيقه الصغير وبدا الغبار يكسو وجهه وهيئته، ويسمع صوته وهو يقول لشقيقه الممدد بعفوية: “من وين اجيب غيرك” وبدا الطفل ذو السنوات العشر وهو يقبل قدم شقيقه ويقول: “خلص خلص قوم خلص”.

وفيما يسمع صوت شخص يحاول مواساته يقول الطفل ببراءة :”طيب ادفنوني معاه .. ادفنوني معاه”.

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وفي مشهد تال يظهر الطفل الناجي وهو يتحدث عن فقدان شقيقه وينخرط بنوبة بكاء، وينكب على جثة شقيقه ثانية وهو يقول “خلوني اودعوا”. ثم ينادي على أمه فيرد عليه أحد الأشخاص: “سننتظر إلى أن تودعه أمك”.

ويعاود الطفل النحيب على شقيقه الشهيد، وبدأ يقبله وهو يقول “حبيبي اخوي والله ما شبعت منك من وين اجيب غيرك”.

حصيلة شهداء الغارات على غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 15 ألفا و523 شهيدا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن “حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 15.523 شهيدا”، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف القدرة، أن حصيلة الإصابات خلال نفس الفترة، ارتفعت إلى “41 ألفا و316 إصابة”.