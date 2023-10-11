فيديو مُبكي لطريقة توديع طفل فلسطيني جثمان شقيقه بعد استشهاده

وطن – لاقى مقطعا مصورا من فلسطين تعاطفا وتفاعلا كبيرا من قبل النشطاء عبر مواقع التواصل، حيث وثق طريقة توديع طفل فلسطيني لجثمان شقيقه الذي استشهد في قصف إسرائيلي للمنزل الذي كانت الأسرة تتواجد داخله.

وظهر الطفل المكلوم “كمال” الحزين على فراق شقيقه، في الفيديو وهو منهار يبكي بشدة، ويطلب من الحضور حوله أن يودع جثمان شقيقه بتقبيله.

وفي فيديو توديع طفل فلسطيني كان شقيقه يقول في كلمات مؤثرة: “فراس فراس رد علي.. بدي ابوسه”.

كيف ودع طفل فلسطيني جثمان شقيقه بعد استشهاده؟ pic.twitter.com/mSj0zbjwOz — AJ+ عربي (@ajplusarabi) October 11, 2023

وقصف الطيران الإسرائيلي منزلا نزحت إليه عائلة الطفل كمال أبو طير بمخيم خان يونس في قطاع غزة.

طفل فلسطيني يبكي مواقع التواصل

وبدا الطفل الذي نجا بأعجوبة من الموت، يجلس على كرسي متحرك وتظهر به إصابات عديدة منها كسر كبير في ذراعه، ويحاول الحضور حوله تهدئته والتخفيف عنه.

ويسمع أحد الحاضرين في المستشفى على ما يبدو وهو يحاول مواساته بمخاطبته عندما طلب تقبيل راس أخيه الشهيد في فيديو توديع طفل فلسطيني:”عشان ياخد حسنات أكثر.”

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وفي مشاهد أخرى يصف الطفل عملية القصف للمنزل ولحظات استشهاد شقيقه الذي كان بجانبه، وملأت الحجارة فمه بعد تهدم المبنى فوق رؤوسهم، حسب شهادته.

واستشهد اثنان من إخوة كمال، فراس 14 عاما، وأحمد 11 عاما، بينما أصيب والده بسب القصف وما زال في العناية المركزة.

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، الأربعاء، شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، ردا على الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء معركة طوفان الأقصى.