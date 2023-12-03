“صرخة” شيخ الأزهر لأجل غزة عبر قمة المناخ بالإمارات تلقى تفاعلا (فيديو)

وطن – وجه شيخ الأزهر الشريف في مصر أحمد الطيب نداءً جديدا لإيقاف الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، ووضع حد لجرائم الاحتلال البشعة.

وقال أحمد الطيب في نهاية كلمته خلال حفل توقيع “نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك للأديان من أجل المناخ”، وافتتاح جناح الأديان في COP28: “لا يمكن أن أغادر مقامي هذا دون أن أوجه نداء أو صرخة من رجل مسلم بسيط يتألم لآلام الشعوب الضعيفة والفقيرة المغلوبة على أمرها.”

شيخ الأزهر: “آن الأوان لوقف الحروب البشعة المُجْرِمة”

واستدرك شيخ الأزهر: “هي صرخة إنسان مذهول من هول آلة القتل الإرهابية الجهنمية التي يعملها قساة القلوب في صفوف المواطنين الآمنين من النساء والرجال والأطفال والرضع والخدج.”

وخاطب أحمد الطيب العالم: “لقد آن الأوان لوقف هذه الحروب البشعة المجرمة.”

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واختتم شيخ الأزهر كلمته عبر تقنية الفيديو لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 28) الذى تستضيفه دبي بالقول: “لو استمرت هذه الحروب هكذا لا قدر الله فلن يتبقى لنا بيئة نحافظ عليها أو مناخ نبقيه نظيفا لأبنائنا وأجيالنا في مستقبل قريب أو بعيد”.

وفي سياق آخر قال شيخ الأزهر إن القران الكريم نزل مشحونا بالآيات التى تحث على احترام البيئة وعناصرها انطلاقًا من أمرين الأول أن البيئة وعناصرها دليل من أقوى الأدلة التى ترشد العقل لمعرفة الله تعالى والإيمان به والإيمان بالله من أجل النعم الإلهية قاطبه على الإنسان.

والأحد، كثفت إسرائيل قصفها على غزة لليوم الثالث بعد انتهاء الهدنة وشنت طائراتها غارات وقصفًا عنيفا على أنحاء مختلفة من القطاع المحاصر، وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا.

واستُشهد 240 على الأقل وأصيب أكثر من 650 منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة، وتركز القصف على مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

فيما تجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر 15 ألف شهيد و40 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.