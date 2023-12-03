صحيفة عبرية تكشف تفاصيل خطة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين.. والرهان على السيسي

وطن – يتجهز الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خطة وصفت بالخبيثة تتعلق بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتخفيف أعدادهم إلى الحد الأدنى، وفق ما أفادت به صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.

وعلى الرغم من وصف تلك الخطة بأنها غير واقعية وليست قابلة للتطبيق، إلا أن طرحها في وسائل الإعلام يعكس نوايا إسرائيل لتهجير أبناء الأرض وإفراغها من أهلها وجعلها غير صالحة للحياة عبر إبادة كل ما فيها من بنى تحتية.

وتقول الصحيفة إن تلك الخطة صاغها السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر، بناء على طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

تفاصيل خطة إسرائيلية خبيثة في غزة

وتستهدف الخطة تقليص سكان غزة فيما ترى القيادة الأمنية الإسرائيلية أنها ضرب من الخيال الذي لا يمكن أن يتحقق، لكن نتنياهو يصر عليها متحدياً كافة المواقف الأمريكية والمصرية التي حسب متابعين “قابلة للتغيير في حال مساومتها وتقديم الرشاوى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقابل تثبيته في الحكم ودعم اقتصاده المتهالك المتهاوي.”

وحرص وزراء الحرب الإسرائيلية على غزة طوال فترة الهدوء على أن ما جرى كان مؤقتاً لكن نتنياهو يسعى لتنفيذه خطته وكلف السفير الإسرائيلي رون ديرمر بصياغتها.

وفق الصحيفة تتجاوز الخطة المقاومة الأمريكية والرفض المصري وتسعى لتجمع الفلسطينيين وإدخال أعداد كبيرة منهم إلى الأراضي المصرية، عبر شريط حدودي ضيق داخل القطاع يدعى “محور صلاح الدين أو محور فيلادفيا” كما يسميه الاحتلال.

ويعتقد نتنياهو أن القوات المصرية لن تطلق النار على هؤلاء الذي بقي أمامهم هذا المنفذ الوحيد، لكن تلك أحلام خيالية لن تتحقق وفق الصحيفة لعوامل عديدة مختلفة.

وعلى الرغم أن الصحيفة ذكرت كل الأسباب الأخرى الثانوية إلا أنها غفلت عن السبب الرئيسي النابع من تمسك أبناء فلسطين بأرضهم حتى آخر نفس لهم، وعلى أن المقاومة الفلسطينية تنبع من أبناء المنطقة لا من مستوطنين ومرتزقة قدموا لدعم الاحتلال من كافة أنحاء العالم كما تفعل إسرائيل.

سيناريوهات عديدة لمستقبل غزة

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة قد تستغل حاجة القطاع للمساعدات الإنسانية لتمرير خطط أخرى بإشراف من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد تكون هناك العديد من السيناريوهات التي قد تطبق عوضاً عن خطة نتنياهو الخيالية.

وتزعم “إسرائيل هيوم” أنه بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لن تتوقف إسرائيل عن حربها وسيواصل الاحتلال محاولة السيطرة على قطاع غزة، عسكريا ومدنيا، على الأقل في المستقبل المنظور.

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لكنها ذكرت أنه على الرغم من أن المعابر إلى إسرائيل ستبقى مغلقة، إلا أن هناك خيارات أخرى، معبر رفح هي واحدة منها على الرغم من المعارضة الشرسة في مصر.

كان هذا الانتقال ، في بعض الأحيان ، مفتوحا ومفتوحا تماماً حسب زعم الصحيفة التي ذكرت أنه حتى اليوم، هناك معبر تحت الأرض بين غزة ورفح المصرية، وأن البحر مفتوح أيضاً بضوء أخضر إسرائيلي لسكان القطاع الذين يودون الهجرة إلى الدول الأوروبية وإفريقيا.

وتطرقت الصحيفة إلى شؤون داخلية للاحتلال تؤكد أن الخلافات والرعب يدب بين مسؤوليه وأن ما جرى بعد طوفان الأقصى خلق أزمة ثقة كبيرة بين المستوطنين وحكومة الاحتلال، في مدى قدرتها على تحمل أي هجوم آخر قد يمتد نحو المستوطنات على غرار عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومن جانبه تساءل الصحفي الفلسطيني ياسر الزعاترة عن رد مصر على الخطة إن جرى تنفيذها، وأن نظام السيسي قد يقبل بمساومات تتصل بمساعدات مالية لقاء التساهل في تمرير هذه الخطط.

هذه خطة نتنياهو للتهجير، فأين الموقف المصري الحازم؟! خلاصة الخطة كشفتها "إسرائيل اليوم" أول أمس. الخلاصة هي: "تقليص عدد سكان غزة إلى الحد الأدنى الممكن. ويعارض بايدن ذلك بشدة وكذلك المجتمع الدولي برمّته. ويدّعي غالانت ورئيس الأركان والقيادة العليا في الجيش أنه لا يوجد مثل هذا… — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 2, 2023

لكن الزعاترة أكد أن هذا كله لا صلة له بالمقاومة على الأرض، لأن من الطبيعي أن يخشى الناس على عائلاتهم، ويبحثوا عن ملاذ لإنقاذهم، لا سيما حين يرون حرقا شاملا للأخضر واليابس.