شاهد ما فعلته فلسطينية كاد قلبها ينفطر من البكاء بجثة طفلتها الشهيدة

وطن – تداول نشطاء مقطع فيديو مؤثر لأم فلسطينية ترفض مفارقة ابنتها التي استشهدت جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتصرخ أنها لا تريد وضعها في ثلاجة الموتى.

وظهرت الأم في المقطع المتداول ورصدته (وطن) وهي جالسة على الأرض وبدت شبه منهارة تبكي بشدة، وهي تحتضن فلذة كبدها وتردد باللهجة الفلسطينية: “بديش احطها بالثلاجة بدي اخذها معي”.

"لا أريد وضعها بالثلاجة"..أم فلسطينية ترفض ترك ابنتها التي استشهدت في قصف إسرائيلي على قطاع غزة pic.twitter.com/pRIRDUDkaW — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 3, 2023

ارتفاع أعداد شهداء غزة جراء استهداف الاحتلال للمدنيين

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية إلى أكثر من 15 ألف شهيد، وبلغ عدد المصابين أكثر من 41 ألف مصاب، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع الدكتور أشرف القدرة.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي لازال يوسع دائرة استهداف المدنيين بعد انتهاء الهدنة ولم يترك شبرا في قطاع غزة بلا قصف.

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وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشرات المجازر راح ضحيتها المزيد من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية، وعقب انتهاء الهدنة.

مشيرا إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.

كما تعمد الاحتلال استهداف 130 مؤسسة صحية وأخرج 20 مستشفى و46 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف والتدمير ونفاد الوقود.

فيما فقدت المستشفيات في قطاع غزة المحاصر قدراتها العلاجية والاستيعابية، والطواقم الطبية تعالج الجرحى بإمكانيات بسيطة للغاية والجرحى يفترشون الأرض.