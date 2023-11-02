فيديو مؤثر لأم فلسطينية في غزة ودماء أبنائها على كفيها: “والله ما بغسلهم”

وطن- تتوالى المشاهد المؤلمة والتي تحمل أملاً كبيراً بانتصار أبناء غزة في الوقت ذاته، وآخرها ما نشرته الجزيرة مباشر من داخل القطاع الفلسطيني لفيديو مؤثر أظهر أماً فلسطينية ترفض غسل دماء أبنائها من كفيها.

ومع القصف الوحشي العنيف الذي تشنه طائرات وقوات الاحتلال الإسرائيلي والضحايا الذي تسبب به القصف ظهرت أم فلسطينية وهي تبكي رافضة إزالة آثار دماء أبنائها من يديها وتردد: “أولادي فدا القدس”.

وقالت الأم الفلسطينية في المقطع المؤثر الذي يبكي القلوب: “والله ما بغسلهم .. والله ما بغسلهم يا يوسف، كيف بدي أنام بحضن أولادي يا يوسف؟”.

وتابعت الأم: “لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فدا للقدس يارب لاحول ولاقوة إلا بالله يارب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله راحو ولادي يمه”.

ثم رددت الأم وقلبها ينفجر ألماً: “يارب أنا مش قادرة أصبر أكثر من هيك مش قادرة أصبر” في مشهد أبكى الملايين وأثار انتشاراً واسعاً في منصات التواصل.

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خسائر كبيرة للاحتلال

وفي اليوم الـ27 من الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، يتواصل القصف من الاحتلال على أنحاء متفرقة من القطاع، بعد مجزرة ثانية ارتكبها في جباليا وارتفاع عدد شهداء القطاع إلى أكثر من 9 آلاف شهيد.

ويبدو أن تلك الوحشية في القصف سببها الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الاحتلال داخل القطاع حيث أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قواته تكبدت خسائر مؤلمة، كما اعترف وزير الدفاع يوآف غالانت بتلقي “ضربة قاسية” في غزة.

وقال نتنياهو عن ذلك: “هناك خسائر في صفوف قواتنا للأسف ولكننا مصممون على تحقيق أهداف الحرب”.

ولم تنجح إسرائيل رغم كل الوحشية التي ترتكبها في السيطرة على قطاع غزة أو إيقاف ضربات القسام على المناطق المحتلة حيث دوت صفارات الإنذار دوت في 20 بلدة ومدينة وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت أنها قصفت مجددا تل أبيب ردا على “المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين”.