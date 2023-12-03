بيان جديد من الديوان الأميري بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت

وطن – أصدر الديوان الأميري في الكويت، الأحد، بيانا جديدا بشأن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي كان قد تم نقله إلى المستشفى، الأربعاء، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا“، فقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت بأن الحالة الصحية للشيخ نواف الأحمد لا تزال مستقرة.

وزير الديوان الأميري يؤكد أن حالة الشيخ نواف مستقرة

وجاء في نص تصريح وزير شؤون الديوان الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، الذي نقلته الوكالة أن “الحالة الصحية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، اليوم الأحد، لا تزال بفضل من الله عز وجل ومنته مستقرة.”

وتابع الشيخ محمد العبدالله:”مبتهلين إلى المولى أن ينعم على حضرة صاجب السمو أمير البلاد حفظه الله بالصحة والعافية وأن يمن عليه بالشفاء العاجل.”

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أهاب بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية، بعد انتشار شائعات عن وضعه الصحي.

ونُقل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى المستشفى صباح الأربعاء، إثر وعكة صحية طارئة.

وسبق أن سلم الشيخ نواف الأحمد (86 عاما) الذي لا يعرف تفاصيل المرض الذي يعاني منه تحديدا، السلطة عدة مرات خلال فترة حكمه لنائبه بسبب خضوعه لفحوصات طبية.

وتشهد الكويت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل منذ إعلان نقل أمير البلاد للمستشفى جراء تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حتى أن شائعات انتشرت على وفاته سريريا، الشائعة التي نفاها الديوان الأميري بشكل قطعي.