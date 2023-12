أول تظاهرة لدعم فلسطين في الإمارات وهتافات قرب جناح الاحتلال بمؤتمر المناخ (فيديو)

وطن – شهد مؤتمر المناخ المنعقد في دبي خطوة دعم لقطاع غزة عبر تظاهر نشطاء بالقرب من الجناح المخصص للاحتلال والهتاف لغزة والقضية الفلسطينية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وعلى هامش اليوم الرابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي تجمّع نشطاء ومن بينهم فلسطينيون، بالقرب من الجناح المخصص للاحتلال الإسرائيلي في المؤتمر.

DCJ members standing in solidarity with the #PalestinianPeople at #COP28. 1 min long video and all are the names if children under 10years who have been killed by the colonial settler state of Israel as it wages genocide in the Occupied Palestine.#FreePalestine pic.twitter.com/fxsduVC8S3

— Demand Climate Justice (@gcdcj) December 3, 2023