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    الهدهد

    أول تظاهرة لدعم فلسطين في الإمارات وهتافات قرب جناح الاحتلال بمؤتمر المناخ (فيديو)

    تظاهر نشطاء دعماً لغزة والقضية الفلسطينية بالقرب من الجناح المخصص للاحتلال الإسرائيلي خلال حضورهم مؤتمر المناخ في دبي
    وطنبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    تظاهرة دعما لفلسطين قرب الجناح المخصص للاحتلال في مؤتمر المناخ

    وطن – شهد مؤتمر المناخ المنعقد في دبي خطوة دعم لقطاع غزة عبر تظاهر نشطاء بالقرب من الجناح المخصص للاحتلال والهتاف لغزة والقضية الفلسطينية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر.

    وعلى هامش اليوم الرابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي تجمّع نشطاء ومن بينهم فلسطينيون، بالقرب من الجناح المخصص للاحتلال الإسرائيلي في المؤتمر.

    وفوجيء المشاركون في المؤتمر بوقفة احتجاجية وتظاهرة ضد الانتهاكات الإسرائيلية وهو المشهد النادر حدوثه في الإمارات.

    وأظهرت مشاهد مصورة حمل النشطاء أعلام عليها رمز “البطيخ” الذي تحول إلى أيقونة لدعم فلسطين ورددوا أسماء ضحايا سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، معربين عن دعمهم للقطاع المحاصر.

    العدالة قبل المناخ

    وأكد المشاركون استحالة الكفاح العادل ضد التغير المناخي قبل تحقيق العدالة حول العالم داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

    واستأنفت إسرائيل جرائمها وحربها الوحشية في قطاع غزة بعد هدنة مؤقتة استمرت لـ 7 أيام فقط عاود بعدها الاحتلال قصف واستهداف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء، في ظل صمت عالمي وتجاهل مطبق لمأساة المدنيين في ظل الحرب الوحشية الإسرائيلية التي توصف بالهمجية.

    ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حرباً مدمرة ضد غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة” غالبية ضحاياها من المدنيين.

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