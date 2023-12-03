أول تظاهرة لدعم فلسطين في الإمارات وهتافات قرب جناح الاحتلال بمؤتمر المناخ (فيديو)

وطن – شهد مؤتمر المناخ المنعقد في دبي خطوة دعم لقطاع غزة عبر تظاهر نشطاء بالقرب من الجناح المخصص للاحتلال والهتاف لغزة والقضية الفلسطينية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وعلى هامش اليوم الرابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي تجمّع نشطاء ومن بينهم فلسطينيون، بالقرب من الجناح المخصص للاحتلال الإسرائيلي في المؤتمر.

DCJ members standing in solidarity with the #PalestinianPeople at #COP28. 1 min long video and all are the names if children under 10years who have been killed by the colonial settler state of Israel as it wages genocide in the Occupied Palestine.#FreePalestine pic.twitter.com/fxsduVC8S3 — Demand Climate Justice (@gcdcj) December 3, 2023

وفوجيء المشاركون في المؤتمر بوقفة احتجاجية وتظاهرة ضد الانتهاكات الإسرائيلية وهو المشهد النادر حدوثه في الإمارات.

وأظهرت مشاهد مصورة حمل النشطاء أعلام عليها رمز “البطيخ” الذي تحول إلى أيقونة لدعم فلسطين ورددوا أسماء ضحايا سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، معربين عن دعمهم للقطاع المحاصر.

العدالة قبل المناخ

وأكد المشاركون استحالة الكفاح العادل ضد التغير المناخي قبل تحقيق العدالة حول العالم داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

واستأنفت إسرائيل جرائمها وحربها الوحشية في قطاع غزة بعد هدنة مؤقتة استمرت لـ 7 أيام فقط عاود بعدها الاحتلال قصف واستهداف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء، في ظل صمت عالمي وتجاهل مطبق لمأساة المدنيين في ظل الحرب الوحشية الإسرائيلية التي توصف بالهمجية.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حرباً مدمرة ضد غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة” غالبية ضحاياها من المدنيين.