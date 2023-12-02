إصرار سعودي على استفزاز المسلمين.. وصلات رقص فاضحة وغناء تزامنا مع مأساة غزة (فيديو)

وطن – أظهر مقطع مصور الممثلة الأمريكية شارون إيفون ستون وهي تتمايل على أنغام أغنية لنانسي عجرم خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر في جدة بالمملكة العربية السعودية، ما اعتبره متابعون “سفالة في أرض الحرمين تزامنت مع مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة” بعد استئناف الاحتلال الحرب وارتكابه مجازر جديدة بحق أطفالها ونسائها.

وبحسب تعليقات نشطاء، لم يتنازل نظام محمد بن سلمان ولو لمرة واحدة أو حتى عن حفل واحد خجلاً أو حتى مراعاة للمأساة الجارية في قطاع غزة، رغم محاولته الظهور بين الحين والآخر بمظهر الحزين والغاضب على ما يجري هناك.

لكن الأفعال أبلغ من أي كلام وأي شعارات ترفع في هذا الوقت حسبما يؤكده متابعون، فنظامه مصرّ على إقامة كافة الغعاليات والحفلات وآخرها مهرجان البحر الأحمر في جدة.

شارون ستون ونانسي عجرم

ظهرت في فعاليات هذا المهرجان الفنانة الأمريكية شارون إيفون ستون وهي تتراقص بجانب من يوصفون بالمتصهينين على أغنية “آه ونص” مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وبدأت فعاليات المهرجان الذي يقام في أرض الحرمين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر وينتهي في 9 كانون الأول/ديسمبر 2023. وأثار الإصرار على إقامته غضباً واسعاً من رواد منصات التواصل.

الفيديو الذي فجر غضب النشطاء على مواقع التواصل، وعلق عليه الإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي: “كأن دماء الفلسطينيين ماء. كأن المجازر والمذابح في كوكب آخر.”

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وتابع مستنكرا ظهور هذه المشاهد في السعودية بينما القنابل الإسرائيلية تفتك بالفلسطينيين في غزة: “انها المملكة السلمانية الجديدة تغنى وترقص وتقيم المهرجانات وعلى بعد بضع آلاف من الكيلومترات يذبح اشقاءهم في غزة.”

كأن دماء الفلسطينيين ماء. كأن المجازر والمذابح في كوكب أخر. انها المملكة السلمانية الجديدة تغنى وترقص وتقيم المهرجانات وعلى بعد بضع آلاف من الكيلومترات يذبح اشقاءهم في #غزة. من ينزع الكرامة أو يمنع المروءة على شعبه فأنه لن يحموه يوما ولن يحموا أوطانهم. غزة تدمر و #السعودية… pic.twitter.com/oggFJWH058 — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 2, 2023

فيما غرد الكاتب السعودي تركي الشلهوب على منصة إكس: “في الوقت الذي يحرق فيه أهل غزة وفي الوقت الذي يقف فيه العالم على شفا جرفٍ هار.. يرعى ابن سلمان هذه السفالة والسقوط في أرض الحرمين!”.

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“العلماء في السجون والرجال يتراقصون”

وشارك تركي الشلهوب الفيديو ويظهر فيه شارون وهي ترقص مع مجموعة من المتواجدين الأجانب والعرب ممن يوصفون بالمتصهينين وكتب عن ذلك: “سيلعنك التاريخ وسيلعنك اللاعنون يا مردوخ بن سلمان”.

"ماكان الله ليذر المومنين على ماأنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب" — Amane Aziz (@aziz_amin90031) December 2, 2023

وكتب عبدالله: “العلماء في السجون و الرجال يرقصون في بلد التوحيد بلد الرسول صلى الله عليه وسلم”.

العلماء ف السجون و الرجال يرقصون بلد التوحيد بلد الرسول صلى الله عليه وسلم — Abdellah . 🇩🇿. 🇵🇸 (@AbdellhakG52052) December 2, 2023

وعلقت درة الفيتوري على فيديو مهرجان البحر الأحمر في جدة: “حسبنا الله ونعم الوكيل والله لا أعلم مالذي حدث ؟ ومن هؤلاء ؟ وكيف كانو بيننا ولم نستشعر بحقارتهم ؟”

مضيفة: “نسأل الله أن يقبضنا غير مفتونيين والله هذه فتنه تهوي بالإنسان فتقدفه إلي الهاويه اللهم ثبتنا يارب ثبتنا”.

حسبنا الله ونعم الوكيل والله لا أعلم مالذي حدث ؟ ومن هؤلاء ؟ وكيف كانو بيننا ولم نستشعر بحقارتهم ؟ نسئل الله أن يقبضنا غير مفتونيين والله هذه فتنه تهوي بالإنسان فتقدفه إلي الهاويه اللهم ثبتنا يارب ثبتنا — دره الفيتوري (@AlwatanDiana) December 2, 2023

وكتبت أماني عزيز معلقة بالآية القرآنية الكريمة: “ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيّب”.

وكان مغردون عرب أعربوا عن اندهاشهم من إعلان السعودية إطلاق موسم الرياض وفاعليات الترفيه بالممكلة، في وقت تتصاعد فيه الأزمة في غزة.

وشدد نشطاء في انتقاداتهم على أنهم لا يستطيعون ممارسة حياتهم الطبيعية متسائلين عمن سيذهب إلى حفلات موسم الرياض أو فاعليات المهرجانات السينمائية في ظل ما تشهده غزة من قصف يومي.