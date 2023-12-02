القسام تتلاعب بالقبة الحديدية.. عملت بشكل عكسي وضربت المستوطنات

وطن – سقط صاروخ مما تسمى بـ”القبة الحديدية” بعد لحظات من إطلاقه فوق مستوطنة إسرائيلية وبعد فشله في التصدي لصواريخ كتائب القسام فوق “تل أبيب”.

ويأتي ذلك في إخفاق جديد يضاف إلى إخفاقات جيش الاحتلال ووهم ما يسمى بالقبة الحديدية التي أنشئت منذ سنوات لحماية الاحتلال الإسرائيلي من نيران المقاومة، وعادة ما يبرر جيش الاحتلال هذا الإخفاق بالخطأ الفني.

ووثقت مقاطع فيديو عدة للحظة إطلاق صاروخ المقاومة وإخفاق صاروخ الإحتلال في التصدي له.

وأظهر أحد المقاطع الذي التقط ليلاً صاروخ غزة وهو ينطلق عالياً مخلفاً خلفه شهاباً مضيئاً، ثم يظهر صاروخ القبة الحديدية وهو يرتفع لمسافة قليلة قبل أن يهوي في مكان قريب مخلفاً دماراً هائلاً مكان سقوطه كما ظهر في الفيديو.

صاروخ من ما تسمى "القبة الحديدية" يسقط نحو المستوطنين بعد فشله في التصدي لصواريخ كتائب القسام فوق "تل أبيب". pic.twitter.com/WdibqfHJy6 — رضوان الأخرس (@rdooan) December 2, 2023

وفي مقطع فيديو آخر يرى عدد من الصواريخ وهي تذرع السماء فبما يسمع صوت سيدة اسرائيلية وهي تصرخ وتستغيث.

وأشارت قناة 12 الإسرائيلية إلى انطلاق صفارات الإنذار في “غوش دان” و”هشفيلا” في الوسط.

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وقالت إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لا تزال حتى الآن تمتلك قدرات صاروخية تصل إلى منطقة الوسط. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخص في “حولون” من جراء رشقة صاروخية.

وكان مقطع فيديو وثق في تشرين الأول الماضي صاروخا أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية وسقوطه بالخطأ في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب وذلك بعد فشله في اعتراض أحد صواريخ الفصائل.