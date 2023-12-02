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    الهدهد

    القسام تتلاعب بالقبة الحديدية.. عملت بشكل عكسي وضربت المستوطنات

    رشقة صاروخية ضخمة من شمال غزة على تل أبيب ومحيطها وفشل في أحد صواريخ القبة الحديدية
    خالد الأحمدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    سقوط صاورخ من القبة الحديدية بالخطأ في تل ابيب

    وطن – سقط صاروخ مما تسمى بـ”القبة الحديدية” بعد لحظات من إطلاقه فوق مستوطنة إسرائيلية وبعد فشله في التصدي لصواريخ كتائب القسام فوق “تل أبيب”.

    ويأتي ذلك في إخفاق جديد يضاف إلى إخفاقات جيش الاحتلال ووهم ما يسمى بالقبة الحديدية التي أنشئت منذ سنوات لحماية الاحتلال الإسرائيلي من نيران المقاومة، وعادة ما يبرر جيش الاحتلال هذا الإخفاق بالخطأ الفني.

    ووثقت مقاطع فيديو عدة للحظة إطلاق صاروخ المقاومة وإخفاق صاروخ الإحتلال في التصدي له.

    وأظهر أحد المقاطع الذي التقط ليلاً صاروخ غزة وهو ينطلق عالياً مخلفاً خلفه شهاباً مضيئاً، ثم يظهر صاروخ القبة الحديدية وهو يرتفع لمسافة قليلة قبل أن يهوي في مكان قريب مخلفاً دماراً هائلاً مكان سقوطه كما ظهر في الفيديو.

    وفي مقطع فيديو آخر يرى عدد من الصواريخ وهي تذرع السماء فبما يسمع صوت سيدة اسرائيلية وهي تصرخ وتستغيث.

    وأشارت قناة 12 الإسرائيلية إلى انطلاق صفارات الإنذار في “غوش دان” و”هشفيلا” في الوسط.

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    وقالت إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لا تزال حتى الآن تمتلك قدرات صاروخية تصل إلى منطقة الوسط. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخص في “حولون” من جراء رشقة صاروخية.

    وكان مقطع فيديو وثق في تشرين الأول الماضي صاروخا أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية وسقوطه بالخطأ في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب وذلك بعد فشله في اعتراض أحد صواريخ الفصائل.

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