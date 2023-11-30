وائل الدحدوح يبكي الملايين بصورة له مع زوجته الشهيدة في يوم ميلادها (شاهد)

وطن – نشر الصحفي ومراسل قناة الجزيرة القطرية وائل الدحدوح صورة له من داخل مسجد تجمعه بزوجته الشهيدة آمنة الراحلة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأرفق الدحدوح الصورة بكلمات مؤثرة أبكت الملايين ويظهر فيها الصحفي مع زوجته أم حمزة والتي فقدها مع عدد من أبنائه وأفراد عائلته بالحرب الوحشية على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال الصحفي في منشوره الذي نشره الخميس 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023: “يا وطناً عشت فيه ، واستندت إليه … وتنسمت روحي هواه … أنتِ وطني .. طاب يومك في يوم ميلادك”.

تفاعل واسع مع صورة زوجة وائل الدحدوح

وتفاعل العديد من رواد منصات التواصل مع الصورة المؤثرة ومنهم المتابع عز الدين عطار أن ما عبر عنه وائل الدحدوح هي قيمة الزوجة في مجتمعاتنا العربية

وكتبت إشراق حمدانة: “غرباء نحن غرباء وتأكلنا الندوب غرباء بلا روح” فيما استذكرت إسراء الغرباني بتعليقها على صورة زوجة وائل الدحدوح ما قاله الداعية سلمان العودة لزوجته: ‏”الآن يقف حبيبك المكلوم أمامَ حُفرتك باسِم الشفتين، دامع القلب، سلوته أنّكِ لم تذوقِي ألم الفَقد كما ذاقه هوَ”.. ‏دكتور سلمان العودة في رثاء زوجته.

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وذكر مصطفى كمال الأمير: “البطل الفلسطيني الصحفي وائل الدحدوح يرثي زوجته الشهيدة في عيد ميلادها بعدما قتلها المجرمون الإسرائيليون مع ابنها وحفيدتها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مع خمسين ألف فلسطيني بين شهيد وجريح نصفهم من الأطفال وربعهم من النساء وكبار السن”.

وأضاف مصطفى: “رحم الله الشهداء وأتم شفاءه العاجل علي المصابين وتنال فلسطين حريتها من براثن الصهاينة القتلة أعداء السلام والإنسانية”.

وتميز وائل الدحدوح بتغطية دقيقة للقصف الإسرائيلي والمجازر العديدة التي يرتكبها في حربه على قطاع غزة، ونقل حجم الدمار والاستهداف الواضح للمدنيين العزل في القطاع الفلسطيني المحاصر.