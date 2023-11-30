متسابقة تخسر بشكل لا يصدق في برنامج “من سيربح المليون النسخة التركية” (فيديو)

وطن – شهدت حلقة من برنامج “من سيربح المليون” في نسخته التركية التي يقدمها الفنان كينان أميرزالي أوغلو موقفاً غريباً وصادماً من متسابقة خسرت بشكل لا يصدق من سؤال سهل للغاية.

وكان السؤال باللغة التركية لمتسابقة تركية عن ما هو متوسط الأعداد 1، 2، 3، 4، 5 مع خيارات 3 و 9 و 6 و15.

واستعانت المتسابقة بخياري مساعدة الأول الاتصال بصديق والثاني حذف إجابتين وبالرغم من ذلك قدمت الإجابة D وهي 15 لتخسر المسابقة بشكل صادم لأن الإجابة بالتأكيد كانت 3.

وعلى الرغم من أن السؤال سهل وبسيط إلا أن المتسابقة بدت وكأنها تدرس الأرقام للمرة الأولى في حياتها.

ليست المرة الأولى

يذكر أن ذلك الموقف لم يحصل للمرة الأولى فقد تكرر قبل أعوام في حادثة مثيرة للاستغراب حين طلبت مشتركة في البرنامج المساعدة للإجابة على سؤال سهل جداً هو “أين يقع سور الصين؟”.

وبعد الحلقة، تصدر وسم “سور الصين” قائمة التغريدات على موقع “تويتر” في تركيا، حيث كان السؤال “أين يقع سور الصين؟”.

وكانت الخيارات: “الهند وكوريا الجنوبية واليابان والصين” فما كان من المشتركة إلا أن طلبت الاستعانة بالجمهور لتحديد الجواب الصحيح، ثم استعانت بوسيلة مساعدة ثانية، هي الاتصال بصديق، الأمر الذي أثار صدمة مقدم البرنامج والجمهور.

وخلال دقائق، تصدر هاشتاغ “سور الصين” التريند في تركيا، وتعرضت المشتركة لانتقادات قاسية، واتهمت بالغباء بسبب فشلها في الإجابة على سؤال جوابه فيه.

تضامن كنان إميرزالي أوغلو مع غزة

وكان النجم التركي الشهير كنان إميرزالي أوغلو قد عبر ضمن البرنامج عن موقفه تجاه الأحداث الجارية حالياً في الشرق الأوسط وما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وهاجم الممثل التركي الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن قصفاً عنيفاً على قطاع غزّة، لدى استضافته أحد المتسابقين.

وصرّح أوغلو قائلاً: “جميع قلوب شعوبنا حزينة على ما يحدث في غزة، هذه مشاهد لا يمكننا تحمل مشاهدتها، إن هذا الأمر يؤلم قلوبنا وبدلاً من التدخل لوقف هذه الحرب”.

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وأضاف: “تحاول بعض الدول القوية والكبيرة معاقبة وطرد جميع الأشخاص الذين يحتجّون ضد إسرائيل، وما تفعله من إبادات جماعية على الضحايا الأطفال”.