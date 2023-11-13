أتراك يتضامنون مع شهداء غزة بالأكفان ورسائل مزلزلة (شاهد)

وطن – بطريقة ملهمة وتحمل دلالة كبيرة، عبّر عدد من الأتراك عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال.

ففي فعالية حاشدة، تجمع عدد من الأتراك وارتدى بعضهم الأكفان، وافترشوا الأرض فيما وُضِعت الكوفيه الفلسطينية أعلى أجساد بعضهم.

وقال أحد الناشطين في الفعالية: “تحركوا يا مؤمنين.. كم جسد طفل ممزق يجب رؤيته حتى تطمئنوا؟.. فليرضى الله عنكم تحركوا”.

وأضاف: “قوموا بفعل أي شيء.. لا أحد ينتظر شيئا من السياسيين والزعماء بعد الآن، عليكم فعل ما يتوجب فعله”.

ودعا الناشط المتحدث، للمشاركة في المقاطعة وتنظيم التظاهرات والتعبير عن الغضب في الشوارع.

اقرأ أيضا:

وتعيش تركيا، حالة من الغضب سواء رسميا أو شعبيا جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.

أردوغان يتحدث عن مجازر غزة

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد دعا لاتخاذ إجراءات ملموسة حيال المجازر في قطاع غزة.

وقال في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، لدى عودته من العاصمة السعودية الرياض بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، إنّ غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء، داعيا الولايات المتحدة لتقبّل هذا الأمر.

اقرأ أيضا:

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الـ38 على التوالي، فيما يكثف جيش الاحتلال من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مختلف مناطق قطاع غزة.

وفيما تجاوز عدد شهداء الحرب 11100 شهيد، حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة. كما ويكثف جيش الاحتلال من اعتداءاته على المستشفيات ويحاصرها في مناطق شمال غزة.